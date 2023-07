Zhruba štvrtina stredne veľkých nemeckých podnikov uvažuje nad ukončením biznisu, pričom ako hlavný dôvod uviedli prehnanú byrokraciu. Poukázal na to najnovší prieskum Asociácie malých a stredných podnikov.

Z približne 1 200 podnikov oslovených v období od 6. do 13. júla zhruba 26 percent uviedlo, že zvažuje predaj aktív. Približne 22 percent podnikov zasa uvažuje nad presunutím svojich aktivít do zahraničia. Dôvodom je byrokratická záťaž, pričom takmer tretina firiem označila za prekážku pre svoje podnikanie príliš veľa regulačných opatrení.

„Výsledky nášho prieskumu nie sú iba varovným signálom,“ povedal predseda asociácie Marcus Jerger. „Ľudí by malo zaujímať, že podnikatelia so silnými väzbami k domovskej krajine uvažujú nad ukončením činnosti či odchodom do zahraničia,“ dodal.