Podiel slovenských štátnych dlhopisov v držbe nerezidentov, teda zahraničných investorov, zostáva stále vysoký. Štát mal ku koncu apríla požičaných prostredníctvom vládnych dlhopisov približne 75,3 miliardy eur. Nerezidenti držia 55,1 percenta tohto dlhu, čo je údaj v blízkosti historického maxima z februára 2025 na úrovni 55,9 percenta. Na základe aktuálnych údajov Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) na to upozornil hlavný analytik ČSOB Marek Gábriš.

Poukázal tiež na to, že podiel nerezidentov v uplynulých dvoch mesiacoch mierne klesol a podiel rezidentov, hlavne domácich finančných domov, naopak narástol. „Je to zrejme kvôli ostatným dvom domácim emisiám dlhopisov, a to domácej retailovej a štandardnej pre finančné trhy. Na nich sa pravdepodobne zúčastnili najmä domáci investori,“ zhodnotil ekonóm. Ku koncu apríla tak mali na vydaných štátnych dlhopisoch rezidenti podiel 44,9 percenta a nerezidenti 55,1 percenta.

„Podiel nerezidentov začal narastať najmä po vstupe do eurobloku, čo umožnilo odbúrať kurzové riziko pre investorov zo spoločnej menovej únie. Zároveň sa tým však prehĺbila závislosť štátu na financovaní zvonku,“ vysvetlil Gábriš. Nedávne údaje podľa neho zároveň ukázali, že významný podiel na držbe vydaných štátnych dlhopisov má centrálna banka, a to až okolo 30 percent.