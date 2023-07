Ministerstvo dopravy preverí zákazku svojej rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest na bezpečnostný audit ciest I. triedy za 5,7 milióna eur vrátane DPH.

Rezortný šéf Pavol Lančarič potvrdil, že štátni cestári na základe rámcovej dohody z apríla za tieto služby už vyplatili zhruba tri milióny eur.

„Ďalšie objednávky pozastavíme, urobíme kontrolu a výsledky zverejníme. Potom budeme postupovať podľa toho, čo sa ukáže ako výsledok kontroly,“ povedal minister dopravy.

Na prípadné personálne zmeny na čele správy ciest chce počkať do výsledku kontroly.

Podozrivé obchodovanie

Slovenská správa ciest podľa informácií vo Vestníku verejného obstarávania a v Centrálnom registri zmlúv zadala spomínanú zákazku občianskemu združeniu Autoclub.

To sa týmto službám doteraz nevenovalo, vo verejnom obstarávaní predložilo ponuku ako jediný uchádzač.

Pôvodná odhadovaná hodnota zákazky na štyri roky bola takmer 4,5 milióna eur, zmluvná cena vzrástla zhruba na 4,8 milióna eur bez DPH.

Na podozrivú dohodu predtým upozornil portál Aktuality.sk s tým, že uvedené združenie doposiaľ neobchodovalo so štátom, pričom do registra partnerov verejného sektora sa zaregistrovalo mesiac pred vyhlásením tendra vlani v decembri.

Tieto služby v Česku podľa tohto zdroja stoja oveľa menej ako na Slovensku.

Účelovo nastavené podmienky

„Aj túto informáciu počujem úplne prvýkrát. Ešte ma to neznepokojuje, ale keď si ju overím, tak ma to asi bude znepokojovať. Musím sa so zmluvou a celou situáciou najskôr oboznámiť,“ zareagoval Lančarič.

Cestári podpísali dohodu ešte za bývalého ministra dopravy, nominanta hnutia Sme rodina Andreja Doležala. Ten už skôr vymenoval za generálneho riaditeľa organizácie Ivana Rybárika.

Progresívne Slovensko označilo bezpečnostný audit pre správu ciest aj priebeh súťaže za mimoriadne podozrivý.

„Hneď na začiatku súťaže boli účelovo nastavené podmienky. Podmienkou bolo absolvovaných minimálne tisíc kilometrov auditu ciest, čo automaticky vylúčilo autorizovaných slovenských audítorov,“ uviedol expert hnutia na dopravu Martin Pekár s tým, že Autoclub sa doteraz venoval karavanom.

V Česku, ktoré je dvakrát väčšie ako Slovensko, by za 5,7 milióna eur dokázali financovať audity ciest 15 rokov.

Majú naponáhlo

„Zároveň je veľmi zaujímavé, že správa ciest z celkovej sumy už v máji vyčerpala viac ako polovicu - tri milióny eur. Kam sa tak ponáhľajú?“ spýtal sa Pekár. Konkurencia by podľa neho stlačila cenu za kilometer auditu výrazne dolu.

Zdôraznil potrebu otvoriť tému hmotnej zodpovednosti politikov a osôb vo verejnom výkone. Kým sa tento zákon nepodarí presadiť, podobné „prešľapy“ sa podľa neho budú diať naďalej.

„Oceňujem okamžitú reakciu ministra Lančariča, ktorý nastúpil tesne po uzavretí tejto zmluvy, takže ju neinicioval. Verím, že tento prinajmenšom podozrivý kontrakt bude zo strany ministerstva dopravy riadne preverený,” dodal Pekár.