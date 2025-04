Cenné papiere z prvých dvoch emisií štátnych dlhopisov pre občanov Investor a Patriot sú pripísané na účtoch majiteľov. Prvé výnosy získajú v apríli budúceho roka, informoval Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP) SR.

„Spracovanie prebehlo hladko a neovplyvnilo ďalšie služby, ktoré poskytujeme svojim klientom,“ uviedol riaditeľ úseku prevádzky CDCP Peter Nagy. Pri predaji dlhopisov so štátom spolupracovalo päť komerčných bánk.

V zmysle emisných podmienok štátnych dlhopisov pre občanov je centrálny depozitár administrátorom oboch emisií. „V praxi to znamená, že budeme v spolupráci so svojimi účastníkmi pre Ministerstvo financií, zastúpené agentúrou ARDAL, zabezpečovať činnosť spojenú s výplatami výnosov, splatením dlhopisov a výpočtami súvisiacimi so stanovovaním výnosov z uvedených emisií,“ vysvetlil Nagy.

Výplata výnosov a splatenie istiny zo štátnych dlhopisov pre občanov bude bezhotovostná. „V prípade, že banka neposkytuje službu výplaty výnosov, odporúčame, aby investori o svojich platobných údajoch včas informovali banku, v ktorej majú vedený majetkový účet,“ objasnil riaditeľ úseku prevádzky.

CDCP SR doplnil, že štátny dlhopis môžu občania získať aj na sekundárnom trhu, napríklad cez obchodníkov s cennými papiermi. Ak je v takomto prípade cenný papier evidovaný na účte majiteľa, ktorý je registrovaný u ktoréhokoľvek účastníka centrálneho depozitára, treba podľa odborníkov o platobných údajoch včas informovať príslušného účastníka.