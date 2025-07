Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zastavilo výzvu zameranú na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska. Dôvodom boli vážne implementačné riziká pôvodného nastavenia, ktoré mohli ohroziť čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Viac než polovica z 247 predložených žiadostí nespĺňala ani základné podmienky na poskytnutie prostriedkov alebo mali nízku kvalitu. Odborné hodnotenie a tiež následné overovanie podmienok štátnej pomoci odhalilo systematické chyby, ako nesprávne určenie veľkostnej kategórie podnikov a najmä chybnú kategorizáciu výskumných aktivít.

Zároveň sa ukázalo, že aj odborní hodnotitelia zo zahraničia mali v niektorých prípadoch ťažkosti zorientovať sa v špecifikách domáceho prostredia, čo sa prejavilo v nevhodných rozhodnutiach, priblížil rezort.

Až 90 percent podporených projektov bolo zaradených do výskumných kategórií, ktoré nezodpovedali ich skutočnému zameraniu. To má podľa rezortu zásadný vplyv na intenzitu štátnej pomoci. Rozdiel medzi priemyselným a experimentálnym výskumom by mal byť až 25 percent, čo v praxi znamená pokles oprávnených výdavkov o desiatky až stovky tisíc eur na jeden projekt. V mnohých prípadoch by takto chybne nastavené podmienky znemožnili žiadateľom zabezpečiť spolufinancovanie, čo by viedlo k hromadnému odmietaniu podpisu zmlúv.

Tento stav bol podľa MIRRI neudržateľný a ak by sa v pôvodnej podobe pristúpilo k podpisovaniu zmlúv, bolo by vážne ohrozené splnenie míľnika v Pláne obnovy a odolnosti SR a hrozil by aj výpadok financií z Európskej komisie. Preto rezort výzvu zastavil.

„Zároveň však nejde len o stopnutie jednej výzvy. Na základe týchto skúseností pripravujeme nové, strategickejšie zamerané projekty a výzvy, ktoré lepšie reflektujú potreby praxe, technologický pokrok a schopnosti našich výskumných a inovačných tímov,“ doplnilo MIRRI SR.