Tiež vám to príde absurdné? Nuž, vitajte na Slovensku.

Pred niekoľkými dňami médiami preletela informácia, že telekomunikačný operátor SWAN figuruje v zozname dlžníkov štátu a Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) od neho súdne vymáha 3,7 miliónov eur. Znie to na prvé počutie ako riadny škandál, skutočnosť je ale úplne iná. Či presnejšie, podobná absurdnému príbehu o drzom hosťovi v reštaurácii.

Spočiatku išlo všetko ako po masle

Písal sa rok 2017. NCZI si v spoločnosti BENESTRA (od januára 2019 sa spojila so SWANom) objednalo dodanie vyše 100-tisíc čítačiek elektronických preukazov, ktorými sa poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na Slovensku pripájajú do systému eHealth. Okrem nich požadovalo aj ďalšie telekomunikačné služby a komponenty, vďaka ktorým systém funguje. SWAN všetko v zmysle platnej zmluvy dodal. Zatiaľ by bolo všetko v poriadku. Jedlo i víno sú na stole a hosť hoduje.

V roku 2018 však NCZI prestalo plniť svoj záväzok a faktúry postupne vrátilo s odôvodnením, že NCZI uvažuje o ukončení zmluvnej spolupráce a vysporiadaní svojich záväzkov z rámcovej zmluvy. Prešli dva roky a k žiadnej dohode nedošlo a to aj napriek tomu, že SWAN sám od seba navrhol kontrakt ukončiť a vyčistiť stôl.

„V novembri 2021 naša spoločnosť podala na Okresný súd Banská Bystrica návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorým sme žiadali, aby súd uložil NCZI povinnosť zaplatiť sumu vo výške 1,7 milióna EUR. Bola to reakcia na to, že na naše výzvy a ponuky NCZI nereagovalo a ani nevykonalo žiadne iné právne úkony týkajúce sa rámcovej zmluvy. Navyše za riadne poskytované a čerpané plnenie už druhým rokom neuhrádzalo vystavené faktúry,“ hovorí generálny riaditeľ SWANu Roman Vavrík.

Súd štátu prikázal zaplatiť

Súd nárok SWANu uznal a NCZI zaviazal sumu 1,7 milióna telekomunikačnému operátorovi zaplatiť. Štátna inštitúcia ale podala odpor a konanie o nároku pokračuje v súčasnosti na Mestskom súde Bratislava III.

No a tu prichádza ďalšia v rade absurdít. Po podaní návrhu zo strany SWAN začalo NCZI tvrdiť, že rámcová zmluva je neplatná a že neboli dodávané žiadne služby. V rámci súdneho sporu predložilo koncom roka 2022 NCZI vzájomnú žalobu, pričom NCZI žiada vrátenie celej peňažnej čiastky takmer 3,7 mil. EUR. Pre lepšie pochopenie, centrum žiada vrátiť aj peniaze, ktoré dovtedy za odobrané služby a tovary zaplatilo. Napriek tomu, že od roku 2017 NCZI využívalo dodaný hardvér a poskytované služby, tak v podstate žiada súd, aby konštatoval, že nemusí za plnenie zaplatiť nič.

„Spoločnosť SWAN sa aktívne, či už v spore alebo aj v rámci akejkoľvek ďalšej komunikácie, ohradzuje voči tvrdeniam NCZI a považuje ich aj s odkazom na existujúce dôkazy za nielen nepravdivé, ale aj účelové s cieľom zbaviť sa zodpovednosti za vlastné záväzky. Spoločnosť SWAN riadne dodávala NCZI služby – nejednalo sa o žiadne fiktívne alebo neexistujúce plnenia, ktoré mali byť predstierané,“ hovorí šéf SWANu R. Vavrík.

Firma svoje tvrdenie v súdnom konaní potvrdila i tým, že predložila znalecký posudok, z ktorého vyplýva, že na základe rámcovej zmluvy dochádzalo k poskytovaniu služieb, a že riadne zmluvné plnenie si vyžadovalo pre funkčnosť systému, aj poskytovanie telekomunikačných služieb. Jednoducho povedané, bez SWANu a jeho dodávok by eHealth štát nerozchodil.

NCZI argumentuje i zisteniami Úradu pre verejné obstarávanie, podľa ktorého došlo v tomto prípade k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. Môže byť ale rozhodnutie jedného štátneho orgánu o tom, že iný štátny orgán nezvolil správnu metódu obstarávania dôvodom na to, aby štát nezaplatil za dodaný tovar a služby, a to napriek platnej zmluve? Ba dokonca, aby žiadal späť peniaze za čosi, čo skonzumoval a zaplatil?

A z veriteľa sa stal dlžník

Do zoznamu absurdít pokojne pridajte ďalšiu. Napriek tomu, že v súčasnosti o kauze rozhoduje Mestský súd Bratislava III a jeho verdikt je len ťažké prejudikovať, štát sa rozhodol, že SWAN zaradí ako neplatiča do Centrálneho registra pohľadávok štátu. Pri pohľadávke, o ktorej ešte súd nerozhodol, navyše svieti informácia, že právnym titulom jej vzniku je „neoprávnené obohatenie“.

„Spoločnosť SWAN je spoľahlivým obchodným partnerom, ktorý už 22 rokov pôsobí na slovenskom trhu a participuje na stovkách rôznych projektov či už v súkromnej alebo verejnej sfére. Preto sú zo strany SWAN vnímané mimoriadne citlivo akékoľvek tvrdenia, ktoré zasahujú do jej dobrého mena a konštatujú nepravdu. Spoločnosť SWAN je pripravená naďalej brániť svoje práva a aktívne využívať všetky dostupné právne prostriedky za účelom ich ochrany a preukázania skutočnej pravdy,“ dodáva R. Vavrík.