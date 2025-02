Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) by mali mať v budúcnosti možnosť investovať spravované peniaze aj do investičných projektov na území SR. Malo by ísť napríklad o výstavbu nehnuteľností určených na nájomné bývanie, dobudovanie alebo modernizáciu verejnej dopravnej aj energetickej siete či zelenú infraštruktúru. Pravidlá investovania majetku v druhom pilieri plánuje upraviť ministerstvo práce v pripravovanej novele zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Objem majetku v správe DSS bol koncom januára tohto roka na úrovni 17,4 miliardy eur. V súčasnosti nemajú príležitosť financovať náročné projekty štátu využitím aktív v dôchodkových fondoch. Ministerstvo priblížilo, že úpravou regulačného rámca pre investovanie majetku v dôchodkových fondoch je možné dosiahnuť, aby dôchodkové správcovské spoločnosti mohli, v závislosti od investičnej stratégie dôchodkového fondu, rozhodnúť o presmerovaní časti investícií do nových finančných nástrojov.

Účelom starobného dôchodkového sporenia je zabezpečenie príjmu v starobe, preto bude podľa predkladateľa potrebné obozretné kvalitatívne aj kvantitatívne vymedzenie takejto investície, ako aj optimálne nastavenie požiadaviek na diverzifikáciu portfólia. Podľa rezortu práce je nevyhnutné, aby rozhodnutie o investičnej stratégii a objeme takéhoto typu investície aj naďalej vykonával výlučne správca - dôchodková správcovská spoločnosť.

Verejnosť sa teraz môže zapojiť do prípravy právneho predpisu aj formou zasielania podnetov či návrhov v intenciách jeho vecného zamerania. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania k návrhu novely je apríl tohto roka.