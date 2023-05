Taiwanskej leteckej spoločnosti Starlux Airlines sa 26. apríla podarilo dosiahnuť významný míľnik, keď jedno z nej superluxusných lietadiel úspešne absolvovalo cestu z Tchaj-peju do Los Angeles. Firma vznikla vo februári 2020, čiže tesne pred nástupom pandémie. Pomalé otváranie cestovného ruchu v Ázii sa podpísalo aj na jej ziskovosti. Nádejou by mohli byť práve nové lety do Spojených štátov, píše agentúra Bloomberg.

Starlux sa pýši luxusnými službami a dizajnom. Na návrhu modelu A350-900 dopravca spolupracoval s automobilkou BMW. Interiéru lietadiel dominuje čierna, bronzová a slonovinová farba. Pocit luxusu podčiarkujú kožené sedadlá a fialové podsvietenie.

Sedadlá v biznis a prvej triede disponujú Zero G nastavením sklonu, vďaka ktorému je chrbtica pasažierov v neutrálnej polohe. Starlux chcel touto funkciou napodobniť držanie tela astronautov v beztiažovom stave. V prípade potreby sa sedadlá dajú sklopiť do vodorovnej polohy a slúžiť ako posteľ. Pasažieri v kabínkach nájdu aj dotykový displej so 4K rozlíšením, stolík či bezdrôtovú nabíjačku.

Podľa filozofie Starluxu by mal mať každý cestujúci právo na päťhviezdičkové služby. V ekonomickej triede tak nájdu priestranné kožené sedadlá s polohovateľnými opierkami na nohy a dostatkom voľného miesta aj pre tých najvyšších klientov.