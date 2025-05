Počet Američanov, ktorí na nákup potravín využívajú schému „kúp teraz, zaplať potom“ (BNPL), stúpa. Podľa magazínu Fortune to vyplynulo z údajov zverejnených úverovou platformou Lending Tree. Tá v rámci prieskumu vyspovedala dvetisíc dospelých zo Spojených štátov.

K aprílu už program BNPL na nákup jedla využila štvrtina nakupujúcich. Vlani to bolo o niečo menej – iba 14 percent. Zároveň 41 percent respondentov uviedlo, že počas uplynulého roka nestihli dlh splatiť včas. Drvivá väčšina sa ale omeškala iba o menej ako týždeň. Omeškania boli častejšie u mužov, mladších ľudí a osôb s vyššími príjmami.

Nárast popularity schém BNPL súvisí s rastúcimi obavami z recesie, ktorú vyvoláva neistota okolo ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa a úrokových sadzieb. Programy BNPL pôvodne využívali ľudia s vysokými príjmami na nákup luxusného tovaru. Ich rastúca popularita ale môže signalizovať zmenu finančných priorít spotrebiteľov. „V začiatkoch financovalo BNPL dizajnérske kabelky či spotrebiče. Dnes ho však ľudia používajú aj na nákup potravín či donášku jedla,“ zdôraznil analytik Matt Schulz z Lending Tree.

Spotrebiteľská dôvera v Amerike naďalej klesá. Index sa minulý týždeň prepadol na 52,2 bodu, pričom ešte pred mesiacom bol na úrovni 57 bodov. Podľa prieskumu agentúry Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research znepokojuje myšlienka, že by v nasledujúcich mesiacoch mohla prísť recesia, až približne polovicu opýtaných Američanov.