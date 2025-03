Vláda by tento rok ešte nemusela predložiť vyrovnaný rozpočet, aj keď podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti Slovensko prekračuje všetkých päť sankčných pásiem dlhovej brzdy. Stačí, aby bol rozpočet na rok 2026 schválený do 21. novembra. Vtedy totiž uplynie dvojročná výnimka na najprísnejšie sankcie, ktorá platí od schválenia programového vyhlásenia vlády, upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

„Pokiaľ ide o povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet, platí, že ak vláda predloží rozpočet v riadnom termíne a Národná rada ho schváli, nebude sankcia o vyrovnanom rozpočte uplatnená,“ priblížila RRZ.

V súčasnosti platia iba menej prísne sankcie. Jednou z nich je zmrazenie platov pre členov vlády. Iné formy, ako napríklad paušálne náhrady členov vlády dotknuté nie sú. Vláda tiež pravidelné predkladá na rokovanie parlamentu návrh opatrení na zníženie dlhu.

Situácia sa ale zmení 22. novembra, keď sa skončí dvojročná výnimka na prísnejšie sankcie. Znamená to, že dôjde k aktivácii ďalších, a to k zmrazeniu rezervy vlády a predsedu vlády, povinnosti predložiť vyrovnaný či prebytkový rozpočet s nerastúcimi výdavkami a k hlasovaniu o dôvere vláde.

V prípade, ak by do 22. novembra bolo schválené nové programové vyhlásenie, teda ak by vznikla nová vláda a získala dôveru, začala by sa na jej pôsobenie opäť vzťahovať dvojročná výnimka a sankcie by sa neuplatňovali.