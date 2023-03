Slovenský plynárenský priemysel (SPP) plánuje v rámci stratégie diverzifikácie zdrojov energií vybudovať pri Piešťanoch veterný park za viac ako 63 miliónov eur. Ako ďalej vyplýva zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, v katastri obce Drahovce by malo vyrásť sedem veterných turbín s celkovým inštalovaným výkonom do 50,4 MW a pripojením do elektrizačnej sústavy SR. Každá z turbín by mala mať inštalovaný výkon maximálne 7,2 MW. Začiatok výstavby predpokladá SPP v roku 2025, začiatok prevádzky nasledujúci rok.

„Hlavným pozitívom zámeru je dodržanie záväzku Slovenskej republiky na splnenie cieľa do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie," konštatuje v zámere spoločnosť. Tento cieľ si zase vyžaduje dosiahnuť do roku 2030 zníženie emisií skleníkových plynov o 55 percent, čo nie je možné bez výrazne vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov energie. Ako ďalej zdôrazňuje SPP, výroba elektrickej energie z veterných turbín patrí všeobecne k najčistejším. Presný typ veterných turbín, ako aj špecifikácia stavebných objektov a prevádzkových súborov bude podľa firmy detailne spracovaná vo vyššom stupni projektovej prípravy.