Spoločnosť Zastrova, patriaca do skupiny Tatravagónka, plánuje vo svojom závode v Spišskej Starej Vsi rozšíriť a zefektívniť výrobu nosných konštrukčných prvkov železničných vagónov. Celkovo by chcela v rokoch 2023 až 2027 investovať viac ako 2,7 mil. eur a do konca budúceho roka vytvoriť 20 nových pracovných miest. Od štátu pritom žiada investičnú pomoc takmer 1,26 mil. eur vo forme úľavy na dani z príjmov. O jej poskytnutí musí rozhodnúť vláda.

„Unikátnosť plánovanej investície a budúcej výroby spočíva najmä v uplatnení technológií na báze Industry 4.0 v podobe robotizácie a automatizácie," uvádza firma. Obstaraním technologického zariadenia chce zrýchliť proces výroby, zabezpečiť zvýšenie kvality a posilniť súčasný výrobný systém pri plánovanom náraste produkcie. Investícia bude zameraná na obstaranie inovatívnych výrobných technológií a výstavbu novej výrobnej haly. Samotná produkcia by sa mala zvýšiť o 171 percent.

Výrobný podnik v Spišskej Starej Vsi bol od roku 1975 súčasťou štátneho podniku Vagónka Poprad. Ten sa v roku 1994 rozčlenila na tri samostatné subjekty, Tatravagónka, Tatrastroj a Zastrova. Od roku 2020 je Zastrova súčasťou skupiny Tatravagónka. Pôsobí v segmente strojárstva, je významným výrobcom v oblasti výroby vzduchojemov pre brzdové systémy koľajových vozidiel a návesových rámov pre nákladné cestné vozidlá na európskom trhu.