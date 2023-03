Spoločnosť Amazon plánuje v prvej polovici roka 2024 vypustiť svoje prvé internetové satelity do vesmíru a krátko na to ponúkne prvé komerčné testy. Amazon chce konkurovať SpaceX, no súperiť o poskytovanie širokopásmového internetu na celom svete bude aj s ďalšími spoločnosťami, píše agentúra Reuters.

Satelitná internetová jednotka spoločnosti Amazon Project Kuiper začne masovú výrobu satelitov ešte tento rok. Budú to prvé z viac ako 3-tisíc satelitov, ktoré tento technologický velikán plánuje v najbližších rokoch vypustiť na nízku obežnú dráhu Zeme.

„V roku 2024 určite začneme beta testovanie s komerčnými zákazníkmi,“ povedal Dave Limp, senior viceprezident pre zariadenia spoločnosti Amazon, na konferencii vo Washingtone.

Cieľ nasadenia v roku 2024 by udržal spoločnosť Amazon na ceste k splneniu regulačného mandátu na vypustenie polovice celej siete Kuiper s 3 236 satelitmi do roku 2026. Limp, ktorý dohliada na výkonnú divíziu spotrebiteľských zariadení spoločnosti Amazon, uviedol, že spoločnosť plánuje na dosiahnutie tohto cieľa vyrobiť „tri až päť“ satelitov denne.

Amazon, ktorý plánuje do Kuiperovej siete investovať viac ako 10 miliárd dolárov, považuje svoje skúsenosti s výrobou miliónov zariadení zo svojho podniku za výhodu oproti konkurenčnej vesmírnej spoločnosti SpaceX, ktorú vlastní Elon Musk.

SpaceX je preborníkom v aerokozmickom priemysle a jej sieť Starlink má vo vesmíre v súčasnosti už približne 4-tisíc satelitov.

Spoločnosť Amazon plánuje začiatkom tohto roka vypustiť dvojicu prototypov satelitov na palube novej rakety spoločného podniku Boeing a Lockheed United Launch Alliance.

Očakáva sa, že štart v roku 2024 s prvými vyrobenými satelitmi bude jedným z mnohých ďalších štartov v rámci rýchlej rozmiestňovacej kampane s využitím rakiet, ktoré spoločnosť Amazon obstarala už v rokoch 2021 a 2022.

Spoločnosť zároveň predstavila zoznam troch rôznych terminálov alebo antén, ktoré budú spájať zákazníkov s jej satelitmi Kuiper na obežnej dráhe.

Výroba „štandardného zákazníckeho terminálu“, 70 centimetrov štvorcových antén, bude spoločnosť stáť menej ako 400 dolárov za kus a zákazníkom poskytne internet s rýchlosťou 400 megabitov za sekundu, uviedla spoločnosť Amazon vo vyhlásení.

Spotrebiteľské terminály Starlink spoločnosti SpaceX, ktorých cena je 599 dolárov za kus, ako aj ďalšie terminály na mieru pre vlády a podniky, používa „k dnešnému dňu viac ako milión zákazníkov“, upresnil Jonathan Hofeller, vedúci predaja Starlink pre podniky spoločnosti SpaceX.

Menšia mobilná anténa v tvare štvorca, široká takmer 18 centimetrov a vážiaca jeden kilogram, bude „najdostupnejším“ terminálom pre sieť Amazon. Zatiaľ však Amazon cenu nezverejnil.

Najväčší, „najvýkonnejší“ model antény spoločnosti „určený pre podniky, vládne a telekomunikačné aplikácie“, bude mať rozmery 19 krát 76 centimetrov a bude vysielať internet rýchlosťou až 1 gigabit za sekundu.

Pre predstavu to bude dostatočne rýchlo na stiahnutie celovečerného filmu vo vysokom rozlíšení za približne 30 sekúnd.