Európska únia by mala spojiť investície do obrany, aby okrem zníženia nákladov a urýchlenia procesov vytvorila aj nové bezpečné finančné aktívum, ktoré by posilnilo medzinárodnú úlohu spoločnej európskej meny, uviedol člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky Olli Rehn.

„Ak považujeme výdavky na obranu za verejný statok, potom potrebujeme aj spoločné riešenia,“ povedal Rehn. EÚ by mohla napríklad vytvoriť rozvojovú banku pre obranný sektor, ktorá by vlastnila časť aktív, aby nové výdavky nezaťažovali národné bilancie. Hoci Európa diskutuje, ako pokročiť v zastavenej finančnej integrácii, odvážne kroky nemeckej vlády poskytujú nádej, že by mohlo dôjsť k pokroku, dodal Rehn.

Európa by si podľa neho mala stanoviť časový plán na vybudovanie únie úspor a investícií a snažiť sa proces ukončiť do 1. januára 2028.