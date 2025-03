Federálne príjmy USA by mohli v aktuálnej daňovej sezóne klesnúť o 10 percent oproti minulému roku, čo by znamenalo výpadok vo výške viac ako 500 miliárd dolárov. Dôvodom sú rozsiahle škrty v Internal Revenue Service (IRS) a zmeny v správaní daňovníkov, uviedli zdroje pre The Washington Post. Tento pokles prichádza v čase, keď vláde hrozí vyčerpanie finančných rezerv už v júni alebo júli, ak Kongres nezvýši dlhový strop.

Blíži sa termín podania daňových priznaní 15. apríla, no ministerstvo financií a daňová správa IRS očakávajú nižší výber daní v porovnaní s minulým rokom. Podľa správy, ktorá cituje neverejné údaje o príjmoch založené na plánovaných platbách z už podaných daňových priznaní a nesplatených zostatkoch, je hlavným dôvodom poklesu financovanie IRS. Významný vplyv majú aj zmeny v správaní daňovníkov, ktoré súvisia so škrtmi zavedenými administratívou Donalda Trumpa.

IRS zaznamenala narastajúce diskusie na internete o tom, ako sa vyhnúť plateniu daní či neoprávnene uplatňovať daňové úľavy a odpočty. Mnohí daňovníci vnímajú riziko auditu ako nižšie, čo podľa daňových úradníkov môže viesť k väčšiemu množstvu nesprávnych alebo úmyselne zavádzajúcich daňových priznaní.

Zároveň IRS plánuje prepustiť 20-tisíc zamestnancov, pričom viac ako 11-tisíc už bolo prepustených, uvádza Fortune. To výrazne obmedzilo jej kapacity na vyšetrovanie daňových únikov – agentúra už podľa správy upustila od niektorých vyšetrovaní veľkých spoločností a významných daňovníkov, aby si zachovala prevádzku vnútorných systémov.

Už pred návratom D. Trumpa do Bieleho domu varovali predstavitelia IRS, že výrazné zníženie personálu môže negatívne ovplyvniť výber daní. Hoci vláda môže získať viac príjmov z ciel zavedených Trumpovou administratívou, IRS sa zvyčajne podieľa až 95 percentami na federálnych príjmoch ročne.