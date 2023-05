Platobná neschopnosť americkej vlády príde 5. júna, ak Kongres nezvýši dlhový strop, uviedla americká ministerka financií Janet Yellenová. Predtým hovorila o 1. júni. Americký prezident Joe Biden je presvedčený, že sa podarí nájsť zhodu medzi demokratmi a republikánmi o poznanie skôr.

„Je to veľmi blízko, som optimistický,“ povedal Biden. „Rokovania pokračujú. Verím, že ešte dnes budeme vedieť, či sa nám podarí dosiahnuť dohodu,“ poznamenal.

Obe strany sa o kompromis snažia niekoľko týždňov. Rozdielne politické priority demokratov a republikánov komplikujú nájdenie obojstranne prijateľného riešenia. Ak by sa nenašlo, prinieslo by to podľa Yellenovej „vážne ťažkosti americkým rodinám, poškodilo našu vedúcu pozíciu vo svete a vyvolalo pochybnosti o našej schopnosti brániť naše národné bezpečnostné záujmy“.

Spojené štáty sú podľa denníka The Washington Post jednou z dvoch krajín sveta, ktoré majú zákonný limit na výšku zadlženia. V Dánsku je pritom strop tak vysoko, že je „v zásade formalitou“. Americký limit predstavuje aktuálne 31,4 bilióna dolárov, pričom na túto úroveň sa dostal opakovaným navyšovaním z posledných desaťročí, zatiaľ čo štátny dlh vrel pod demokratickými aj republikánskymi prezidentmi.