Americký prezident Donald Trump chce, aby Spojené štáty prevzali kontrolu nad Pásmom Gazy a zabezpečili jeho obnovu. Uviedol to po rozhovoroch s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.

„Budeme Pásmo Gazy vlastniť a budeme zodpovední za zneškodnenie všetkých nevybuchnutých bômb a iných zbraní na tomto území,“ povedal americký prezident. Zdôraznil, že USA v Pásme Gazy zabezpečia hospodársky rozvoj, ktorý v tejto oblasti poskytne neobmedzený počet pracovných miest a ľuďom bývanie.

„Pásmo Gazy by nemalo prejsť procesom obnovy a okupácie tými istými ľuďmi, ktorí tam bojovali, žili a umierali,“ povedal Trump. Dva milióny obyvateľov palestínskej enklávy by podľa neho malo odísť do iných krajín.

Benjamin Netanjahu označil amerického prezidenta za „najväčšieho priateľa, akého mal kedy Izrael v Bielom dome“. Izraelský premiér dodal, že Trumpov plán má potenciál „zmeniť dejiny“ a stojí za to „venovať mu pozornosť“.