Rating Nemecka na úrovni AAA môže byť v dlhodobom horizonte ohrozený, ak vysoké výdavky na obranu a infraštruktúru nebudú vyvážené konsolidačnými opatreniami alebo nezabezpečia trvalý hospodársky rast, upozornila agentúra Fitch.

Nemecký parlament schválil finančný balík v hodnote niekoľkých miliárd eur na obranu a podporu infraštruktúry. Zároveň odsúhlasil aj uvoľnenie dlhovej brzdy. Agentúra Fitch uviedla, že dodatočné výdavky Nemecka by v nasledujúcich desiatich rokoch mali dosiahnuť 900 miliárd až jeden bilión eur.

Agentúra zároveň odhaduje, že rozpočtový deficit by mohol do roku 2027 vzrásť na štyri až 4,5 percenta HDP. Na porovnanie, vlani dosiahol rozpočtový schodok najväčšej európskej ekonomiky 2,6 percenta HDP. Výrazný rast deficitu zároveň zvýši verejný dlh, ktorý by mohol podľa Fitch dosiahnuť približne 70 percent HDP, čo by bol najvyšší dlh spomedzi štátov s ratingom na úrovni AAA. Na druhej strane, stále by bol nižší než dlh Nemecka z roku 2010, v ktorom dosiahol 80 percent HDP.

Ratingová agentúra dodala, že schválené vysoké výdavky na obranu a infraštruktúru môžu pridať nemeckému HDP v rokoch 2025 - 2027 približne 0,4 percentuálneho bodu, avšak dovozné clá amerického prezidenta Donalda Trumpa môžu tento prínos už v tomto roku vymazať. Fitch preto najnovšie na tento rok odhaduje rast nemeckej ekonomiky iba o 0,1 percenta, zatiaľ čo vo februári počítala s rastom o 0,3 percenta. Na budúci rok očakáva zrýchlenie tempa rastu ekonomiky na 1,1 percenta.

„Dodatočné výdavky by mali podporiť rast a konkurencieschopnosť. Je však nepravdepodobné, že by výrazne zlepšili rastové vyhliadky v dlhodobom horizonte,“ uviedla agentúra. Dodala, že na zmenu k lepšiemu v ďalších rokoch budú potrebné štrukturálne reformy a preorientovanie sa na konkurencieschopnejšie sektory.