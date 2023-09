„Správy o odchode Nadácie otvorenej spoločnosti a Sorosovcov z Európy sú zavádzajúce. Neodchádzame. Európa má pre prácu Nadácie otvorenej spoločnosti veľký strategický význam. Európska únia naďalej zostáva miestom, ktoré formuje naše hodnoty,“ vyjadril sa pre Politico súčasný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Alexander Soros.

„Keď sa dnes pozrieme na Európu, vidíme, že sa spolu s ňou musíme zmeniť. Tak, ako sme sa zmenili po páde Berlínskeho múru pri začleňovaní krajín strednej a východnej Európy do štruktúr EÚ, alebo po ekonomickej kríze v roku 2008,“ ozrejmil.

Presun na Východ

Soros poukazuje na to, že Európa v súčasnosti aj pre vojnu na Ukrajine zažíva akýsi „presun na Východ“: „Poľsko sa stáva vedúcou ekonomikou regiónu a postupne sa stane dôležitým prispievateľom EÚ. S tým súvisí aj skutočnosť, že demokratické princípy sa neformujú už iba v Paríži či Berlíne, ale aj vo Varšave, Kyjeve a Prahe.“

Zmeny v Európe majú vplyv aj na to, ako funguje Nadácia otvorenej spoločnosti. Priority sa menia na starom kontinente aj v globálnom meradle. „Niektoré oblasti, ktorým sme sa doposiaľ venovali, opustíme, aby sme sa mohli zamerať na dnešné výzvy a pripraviť sa na tie, ktorým budeme čeliť zajtra. To so sebou prinesie aj výrazné znižovanie ľudských zdrojov, aby sme peniaze mohli smerovať tam, kde sú najviac potrebné. V žiadnom prípade však nejde o odchod,“ zdôraznil Soros.

Pokračujúca podpora nadácie

„Naďalej budeme podporovať našu nadáciu na Ukrajine. Sme hrdí na to, že aj prostredníctvom občianskych skupín, ktorým sme od roku 2014 pomohli čiastkou vyše 250 miliónov dolárov, sa môže Kyjev dnes brániť ruskej agresii.“

„Takisto plánujeme pokračovať v podpore našich nadácii v Moldavsku a v regióne západného Balkánu na ich ceste do Európskej únie. Členstvo v EÚ totiž predstavuje dôležitý prvok pre zabezpečenie jednoty a stability pre celý Balkán s cieľom vyhnúť sa regionálnym konfliktom alebo zabrániť silnejúcemu vplyvu Ruska. Vstup ďalších krajín do EÚ by zároveň posilnil celkovú európsku bezpečnosť a zamedzil vzniku geopolitického vákua.“

Vzdelanie ako priorita

Jednou z priorít pre Nadáciu otvorenej spoločnosti zostáva aj snaha zabezpečiť spravodlivé životné podmienky pre najväčšiu európsku menšinu – Rómov, ktorých na kontinente žije 12 miliónov.

Sorosova nadácia nepoľavuje ani v podpore Stredoeurópskej univerzity vo Viedni. Vzdelávacia inštitúcia našla v rakúskom hlavnom meste nové útočisko po tom, čo ju v Budapešti po rozhodnutí maďarského premiéra Viktora Orbána museli zavrieť.

„Neopustíme tých, ktorí bránia hodnoty demokracie voči autokratom a nádejným diktátorom v Európe alebo kdekoľvek inde na svete,“ doplnil Alexander Soros na margo fungovania spomenutej univerzity.

Pripravenosť na prvom mieste

Podľa riaditeľa Nadácie otvorenej spoločnosti je však potrebné byť pripravený na rôzne scenáre. Jedným z nich je aj možné znovuzvolenie Donalda Trumpa na post amerického prezidenta. To by v konečnom dôsledku mohlo mať katastrofálnejšie dôsledky pre Európu než pre Spojené štáty. Existuje totiž šanca, že by to ohrozilo európsku jednotu a podkopalo progres dosiahnutý pri mnohých krokov týkajúcich sa vojny na Ukrajine.

„Ako Nadácia otvorenej spoločnosti chceme byť pripravení na všetky možné scenáre – a to na oboch stranách Atlantiku. Podobne ako môj otec (George Soros, pozn. redakcie), aj ja považujem EÚ za jeden z najväčších triumfov v modernej histórii. Ide o projekt, ktorý spojil krajiny na ceste za jedným spoločným cieľom v ústrety demokracie. A dúfam, že Nadácia otvorenej spoločnosti pomôže EÚ dosiahnuť jej plný potenciál.“