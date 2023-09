Sociálnej sieti Threads pre zasielanie krátkych správ v reálnom čase, ktorá patrí do skupiny Meta Platforms, sa nedarí prilákať nových užívateľov tak, ako to dokázala pri svojom úspešnom júlovom debute. Platforma Threads mala ambície stať sa konkurentom siete X, podľa počtu užívateľov v Spojených štátoch sa však zaradila na koniec rebríčka najobľúbenejších platforiem sociálnych sietí. Menej užívateľov má iba Tumblr. Uviedol to server televízie CNBC, ktorý sa odvoláva na prognózu analytickej firmy Insider Intelligence.

Sieť Threads najmä vďaka prepojeniu so sieťou Instagram získala za päť dní po svojom spustení viac ako sto miliónov užívateľov. Ako najrýchlejšie rastúca aplikácia tak predbehla program ChatGPT. Šéf Mety Mark Zuckerberg však neskôr pripustil, že sieť Threads do mesiaca prišla o viac ako polovicu užívateľov.

Threads bude zaostávať

Insider Intelligence očakáva, že tento rok bude mať sieť Threads v USA 23,7 milióna užívateľov. Zaostane tak ďaleko za Facebookom, Instagramom a TikTokom, každá z týchto platforiem bude mať podľa očakávaní viac ako sto miliónov užívateľov. Sieť X bude mať podľa odhadov 56,1 milióna užívateľov, čo znamená, že užívateľská základňa siete Threads bude polovičná v porovnaní so sieťou známou skôr ako Twitter.

Pokiaľ ide o americký trh, Intelligence Insider očakáva, že Threads zostane do roku 2025 na predposlednom mieste medzi sociálnymi sieťami. Nová prognóza sa pripája k rastúcemu zoznamu odhadov, napríklad firiem Sensor Tower a Similarweb, ktoré v poslednom čase zaznamenali klesajúce využívanie služby Threads.

Úspešný debut nestačí

Sieť Threads pri svojom debute ťažila hlavne zo ľahkého procesu registrácie pre užívateľov Instagramu, a tiež z toho, že podľa niektorých analytikov stráca sieť X užívateľov v súvislosti so zmenou majiteľa, ktorým sa stal Elon Musk.

„Threads ťažila na začiatku z chybných krokov Twitteru, ale pri ďalšom raste sa nemôže spoliehať na prebehlíkov z X," uviedla analytička Insider Intelligence Jasmine Enbergová. Ak sa však Musk rozhodne používanie siete X spoplatniť, ako nedávno naznačil, mohlo by to zvýšiť záujem o sieť Threads, dodala analytička.

Enbergová sa domnieva, že Threads si musí vytvoriť identitu, ktorá bude niečím viac ako len rozšírením Instagramu alebo alternatívou k sieti X, ak sa chce stať významným hráčom na trhu sociálnych médií. „TikTok dokázal preraziť hlavne vďaka tomu, že užívateľom ponúkol novú jedinečnú sociálnu skúsenosť," povedala analytička s odvolaním sa na vzostup aplikácie pre krátke videá, ktorú vlastní čínska firma ByteDance.