Na ceste Slovenska k uhlíkovej neutralite bude zohrávať dôležitú úlohu využívanie geotermálnej energie. Informovalo o tom v utorok ministerstvo investícií. Štátny fond sa pre rozvoj obnoviteľných zdrojov na Islande ukázal ako veľmi dôležitý.

Tento prístup by preto chcel minister rezortu Peter Balík priniesť aj na Slovensko.

„Investície do vyhľadávania zdrojov geotermálnej energie sú veľmi nákladné a zároveň nesú v sebe vysoké riziko. V tomto smere podporná úloha štátneho fondu, ktorý prieskumné vrty pomáha financovať formou grantov a pôžičiek, sa ukázala ako kľúčová pre rozvoj obnoviteľných zdrojov na Islande. Tento prístup by sme chceli preniesť aj na Slovensko, čo by určite malo pozitívny vplyv na rozvoj využívania geotermálnej energie,“ objasnil minister.

Na Slovensku sú podľa rezortu v súčasnosti v príprave viaceré projekty využitia geotermálnej energie. Najvýznamnejším je národný projekt v Košickom kraji, na ktorý je vyčlenených 56 miliónov z Fondu na spravodlivú transformáciu.

„Vďaka tomu bude štvrtina Košíc do roku 2026 vykurovaná teplom zo zeme. Naším cieľom je priniesť viac takýchto projektov a naplno začať rozvíjať geotermálny potenciál našej krajiny,“ zdôraznil Balík.

V súčasnosti sa na Slovensku využíva geotermálne teplo najmä na rekreačné a kúpeľné účely, poľnohospodárstvo a chov rýb, vykurovanie budov a čiastočne na centrálne zásobovanie teplom v mestách Galanta, Sereď, Šaľa a Veľký Meder.

Väčšie využívanie obnoviteľnej energie zo zeme môže podľa ministerstva Slovensku v zásadnej miere pomôcť pri plnení klimatických cieľov do roku 2030, znížiť produkciu oxidu uhličitého o 55 percent a do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.