Slovensko výrazne znížilo export do Ruska od začiatku vojny na Ukrajine a naopak zásadne zvýšilo export do Turecka a arabských krajín. Na druhej strane hrozí, že vyvezené produkty nakoniec aj tak skončia v Rusku, píše Denník Pravda.

„Rok od invázie hodnota slovenského vývozu klesla o 64 percent oproti roku pred začiatkom agresie, čo predstavuje takmer jednu miliardu eur,“ upozornili analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) a dodali, že exportéri si našli nové odbytištia prevažne v Turecku a krajinách Arabského polostrova.

Keďže Turecko hrá kľúčovú úlohu v prípade zahraničných vzťahov s Ruskom, zároveň môže byť podľa spravodajského webu aj „dierou v plote, ktorá spôsobuje, že sankcie EÚ voči agresorovi sú menej účinné.“

Podľa analytikov sa do arabských krajín vyvážajú najmä automobily, do Turecka zase putujú stroje a zariadenia, elektrické a počítačové prístroje, kovovýroba, ale aj výrobky z gumy a plastov. Pre slabú dostupnosť dát však nie je možné určiť ich ďalšiu cestu, či zostanú v lokálnej ekonomike, alebo putujú do ďalších krajín, alebo aj do Ruska. „Existuje nezanedbateľná pravdepodobnosť, že tento tovar je ďalej reexportovaný na pôvodný ruský trh,“ vraví pre Denník Pravda Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.

Predstaviteľ Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek tvrdí, že je naivné myslieť si, že malé a stredné firmy si budú overovať každý export, ak nejde o výrobky obranného priemyslu či o individuálne žiadosti o výnimku na export. „V akomkoľvek prípade však zodpovednosť za prípadný ďalší reexport už nesie firma-odberateľ a nie firma-exportér,“ uzatvára Parízek.