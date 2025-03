Rada slovenských exportérov (RSE) nesúhlasí so zavedením ciel USA na dovoz ocele a hliníka z Európy. Podľa predsedu Lukáša Parízka nové poplatky obmedzujú vývozný potenciál slovenských firiem. Exportéri preto vyzývajú na rokovania na národnej aj európskej úrovni, aby nedošlo k obchodnej vojne a ďalším sporom v medzinárodnom obchode.

„Nemali by sme sa nechať zmiasť štatistikami, koľko ocele alebo hliníka priamo vyváža alebo nevyváža slovenský priemysel do USA. Kontext týchto ciel je a bude širší. Nie sú to dobré správy ani pre EÚ ani pre slovenskú ekonomiku, ktoré sa prepadávajú v rebríčku globálnej konkurencieschopnosti. Navyše máme členské spoločnosti, ktoré podnikajú v oblasti metalurgie, vyvážajú hliník do USA nielen zo Slovenska, ale aj zo svojich dcérskych spoločností napríklad v Kanade. Preto je treba kontext ciel a súvisiacich reštrikcií vnímať v širších súvislostiach,“ zdôraznil Parízek.