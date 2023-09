Slovenská rozpočtová rada upozornila na zlú kondíciu verejných financií krajiny, a to pre vysoký rozpočtový deficit a rastúci štátny dlh. Rada počas prebiehajúcej kampane pred predčasnými parlamentnými voľbami vyzvala politikov, aby okamžite pristúpili k ozdraveniu štátnych financií. Novinárom to povedal šéf nezávislej rozpočtovej rady Ján Tóth.

Predseda najpopulárnejšej strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico pre prípad účasti svojej strany v budúcej vláde sľúbil len pomalé znižovanie rozpočtového deficitu.

„Ozdravenie verejných financií by sa malo stať prioritou. Bez udržateľných verejných financií nebude náš štát schopný plniť svoje záväzky voči občanom ani odolávať ďalším krízam,“ uviedol Tóth.

Hospodárenie Slovenska sa výrazne zhoršilo po vypuknutí koronavírusovej nákazy v roku 2020, keď ekonomika krajiny klesla. Rozpočtové výdavky krajiny vtedy naopak stúpli, a to aj pre kompenzácie dopadov covidu-19 na firmy, obyvateľov a zamestnancov. Tento rok pred voľbami zase parlament schválil nové výdavky, ktoré zaťažia štát.

Výdavky verejného sektora Slovenska podľa odhadu rady tento rok prevýšia jeho príjmy o 6,8 miliardy eur, čo zodpovedá 5,5 percenta výkonu ekonomiky. Európska komisia zas odhadla, že aj v budúcom roku bude Slovensko patriť v EÚ k krajinám s najvyšším rozpočtovým deficitom.

Vlani podiel dlhu verejného sektora na Slovensku opäť presiahol hornú hranicu, ktorú predpokladá slovenský zákon o rozpočtovej zodpovednosti.

Fico, ktorého strana má podľa väčšiny sondáží najväčšiu šancu vyhrať nadchádzajúce parlamentné voľby, predtým sľúbil len pomalé ozdravenie štátnych financií. Počíta so znižovaním deficitu verejných financií najviac o pol percenta výkonu ekonomiky ročne. Podľa Tótha takáto miera konsolidácie, ktorá by v roku 2024 znamenala úspory 650 miliónov eur, nie je dostatočná a mala by dosiahnuť aspoň zhruba jednu miliardu eur.

Na nepriaznivý vývoj štátnych financií predtým upozornila tiež terajšia úradnícka vláda premiéra Ľudovíta Ódora, ktorá nastúpila do úradu v polovici mája a ktorá sľúbila pripraviť budúcemu kabinetu návrhy na ozdravenie hospodárenia krajiny.