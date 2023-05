Väzby miliardára Warrena Buffetta na Billa Gatesa, ktorého charitatívna činnosť vyvoláva kritiku, ohrozujú investorov firmy Berkshire Hathaway. Tvrdí to aktivistická skupina akcionárov, ktorá sa chce pokúsiť na valnom zhromaždení odvolať Buffetta z funkcie predsedu správnej rady. Je to vzácna verejná kritika Buffetta a jeho firmy, uviedla agentúra Bloomberg.

Kritika vzťahov Buffetta s Gatesom prichádza v čase, keď 92-ročný Buffett čelí tiež otázkam ohľadom firemnej štruktúry a svojich nástupníkov. Legendárny investor by si podľa návrhu predloženého na hlasovanie konzervatívnou organizáciou National Legal and Policy Center mal nechať len funkciu generálneho riaditeľa.

Skupina upozorňuje na dlhodobú finančnú podporu nadácie Billa a Melindy Gatesových, ktorá je jednou z najväčších charit na svete zameraných na zdravie, vzdelávanie a rodovú rovnosť, má ale podľa kritikov príliš veľkú moc a žiadnu zodpovednosť. Upozorňujú tiež na spojenie Billa Gatesa a Jeffreyho Epsteina, neslávne známeho finančníka a obchodníka so sexom. Keďže Buffett je úzko spojený s Berkshire, jeho podpora polarizujúcich tém môže potenciálne odradiť klientov, investorov alebo partnerov s odlišnými názormi, uvádza skupina.

Firma Berkshire Hathaway upozornila, že Buffett vlastní 31,5 percenta hlasovacích práv. Správna rada je tiež presvedčená, že pokiaľ bude Buffett generálnym riaditeľom, mal by zastávať aj funkciu predsedu správnej rady.

Firma už vlani čelila podobnej otázke od rovnakej skupiny, ktorá má podporu takmer 11 percent akcionárov, vrátane amerického penzijného fondu Calpers. V tomto návrhu sa však nehovorilo o tom, že by akcionári mali odvolať Buffetta z funkcie šéfa správnej rady kvôli jeho väzbám na Gatesa a ďalším politickým aktivitám.

Už nepatria k najmladším

Calpers a ďalší investori naliehajú na americké firmy, aby oddelili funkcie predsedu správnej rady a generálneho riaditeľa. Podľa nich sú riadiace štruktúry oslabené, ak obe funkcie zastáva tá istá osoba.

Buffett sa v roku 2021 vzdal funkcie člena správnej rady nadácie po tom, čo Bill a jeho žena Melinda, jediní ďalší členovia rady, oznámili, že sa rozvádzajú. Buffett vo vyhlásení uviedol, že bol neaktívnym členom a už sa vzdal ďalších riaditeľských postov v správnych radách firiem, okrem Berkshire.

Podľa aktivistickej skupiny by to, že správnu radu Berkshire povedie nezávislý predseda, lepšie firmu pripravilo na zmenu vedenia. Otázky nástupníctva sa nad Berkshire vznášajú už dlho, pretože firmu vedú dve osoby, ktoré už nepatria k najmladším. Buffettovmu dlhoročnému obchodnému partnerovi a podpredsedovi správnej rady Charliemu Mungerovi je 99 rokov. Buffett už predstavil plán, podľa ktorého by jeden z jeho synov, 68-ročný Howard Buffett, mal po jeho odstúpení zastávať funkciu nevýkonného predsedu správnej rady a riaditeľom by mal byť 60-ročný Greg Abel, ktorý predtým riadil rozsiahle energetické aktivity firmy.