Inflácia je v Spojených štátoch na ústupe a trh práce zostáva aj naďalej silný. Preto je dôvod sa domnievať, že Fed dokáže dosiahnuť „mäkké pristátie“. Nanešťastie pre jeho predsedu Jeroma Powella, Spojené štáty čelia trom výzvam, ktoré by mohli americkú ekonomiku vyviesť z predvídateľného vývoja. Konkrétne ide o historický štrajk pracovníkov automobiliek, očakávané pozastavenie činnosti vlády a obnovenie splácania študentských úverov, píše agentúra Bloomberg.

Prognózy expertov

Kombinácia týchto troch udalostí by mohla obmedziť rast v štvrtom štvrťroku. Do akej miery, to už závisí od rozsahu následkov. Ekonómovia z Goldman Sachsu odhadujú, že rozvoj by sa na ročnej báze mohol spomaliť z 3,1 percenta v treťom štvrťroku na 1,3 percenta v štvrtom štvrťroku.

Hlavný ekonóm v poradenskej spoločnosti EY-Parthenon Gregory Daco vypočítal, že trojkombinácia hrozieb by mohla spomaliť rast o 0,8 percentuálneho bodu. V prípade zarátania poklesu výdavkov na služby a podnikateľské investície by miera rastu mohla smerovať k nula percentám.

Hlavná ekonómka spoločnosti KPMG Diane Swonková varovala, že predĺženie štrajku pracovníkov automobiliek by mohlo v štvrtom štvrťroku spôsobiť hospodársky pokles. Automobilový priemysel totiž tvorí zhruba tri percentá hrubého domáceho produktu.

Ekonómovia zo Citigroup tvrdia, že štrajk zorganizovaný odborovým zväzom United Auto Workers (UAW) prišiel v tom najnevhodnejšom okamihu, keď sa dodávateľské reťazce a ceny vozidiel konečne znormalizovali. Štrajk predstavuje jasné inflačné riziko v čase, keď zmierňovanie tlaku na ceny trvá v Spojených štátoch dlhšie než v iných krajinách. Fed sa síce počas septembrového zasadnutia rozhodol nezmeniť úrokové sadzby, no naznačil, že koncom roka očakáva ich zvýšenie.

Pôžičky a štrajk

Októbrové obnovenie splátok študentských úverov by mohlo byť ďalším ekonomickým bodom zlomu. Anna Wongová z Bloomberg Economics hovorí, že v dôsledku ukončenia trojročnej prestávky spôsobenej pandémiou na svojej koži naplno pocíti protiinflačnú kampaň Fedu až 28 miliónov dlžníkov. „Odloženie splátok študentských úverov oddialilo vplyv zvyšovania úrokov. Keby tejto politiky nebolo, zvýšenie úrokov by už ekonomiku spomalilo,“ dodala.

Štrajk v automobilovom priemysle a pozastavenie činnosti vlády by mohli trvať iba niekoľko dní až týždňov. Štrajku zamestnancov troch najväčších amerických automobiliek – General Motors, Ford a Stellantic, sa v súčasnosti zúčastňuje 1 500 pracovníkov.

Ak by sa zapojilo všetkých 150-tisíc členov UAW, došlo by k ochromeniu takmer tretiny automobilovej výroby v Spojených štátoch. Následný nedostatok vozidiel na predaj by mohol zvýšiť ceny nových vozidiel, ktoré podľa indexu spotrebiteľských cien od apríla klesajú.

Financovanie v ohrození

V októbri budú svoju činnosť musieť možno pozastaviť aj statisíce federálnych zamestnancov. Nie však dobrovoľne.

Skupina ultrakonzervatívcov v Snemovni reprezentantov zablokovala hlasovanie o niekoľkých návrhoch zákonov potrebných na udržanie chodu vlády do nového rozpočtového roka, ktorý sa začína 1. októbra. Následkom bude pozastavenie financovania federálnych inštitúcií. Tento stav obvykle trvá iba niekoľko dní, no môže sa vinou interného sporu Republikánov natiahnuť. V histórii Spojených štátov k tomu zatiaľ došlo iba trikrát.

Ekonomická daň by bola spočiatku malá, no časom by sa zvyšovala. Experti z Goldman Sachsu odhadujú, že každý týždeň nečinnosti vlády by znížil rast hrubého domáceho produktu v poslednom štvrťroku o 0,15 percentuálneho bodu.

Recesia zažehnaná?

Goldman Sachs je aj napriek hrozbám na obzore v rámci budúcoročných vyhliadok optimistický. „Očakávame, že spomalenie bude plytké a krátke, keďže tieto dočasné brzdy ustúpia a rast príjmu sa opäť zrýchli vďaka stabilnému rastu pracovných miest a rastúcim reálnym mzdám,“ napísal hlavný ekonóm Jan Hatzius v správe z 15. septembra.

Zatiaľ čo Hatzius stále verí, že Fed sa v rámci zmierňovania inflácie na cieľové dve percentá dokáže spusteniu recesie vyhnúť, niektorí jeho kolegovia z Wall Streetu sú skôr skeptickí.

Aj keby sa ekonomike podarilo zabrániť technickej recesii – definovanej ako dva po sebe idúce kvartály s negatívnym rastom – tak Spojené štáty zrejme aj tak čaká obdobie podpriemerného rastu, hovorí Matthew Martin z Oxford Economics. Ekonomiku totiž potrápia účinky vyšších úrokových sadzieb a prísnejších úverových noriem, ako aj nižšia úroveň nadmerných úspor a slabší rast vytvárania pracovných miest.