Generálny riaditeľ spoločnosti OpenAI Sam Altman spustil projekt kryptomeny Worldcoin. Prístupový účet nazvaný World ID môže záujemca získať len po registrácii a následnom overení skenom svojej očnej dúhovky. Firma tak chce postrážiť, že členmi budú len skutoční ľudia, uviedla dnes agentúra Reuters.

Sken možno urobiť len za použitia špeciálneho nástroja, ktorý veľkosťou pripomína bowlingovú guľu. Len čo sken očnej dúhovky na tejto striebornej guli overí, že ide o skutočného človeka, vytvorí účet World ID.

Za projektom Worldcoin stojí spoločnosť Tools for Humanity so sídlom v San Francisku a Berlíne. Od spustenia skúšobnej verzie už projekt získal asi dva milióny užívateľov a dnešným spustením rozširuje svoj dosah do 35 miest v dvadsiatich krajinách. Tí, ktorí sa v niektorých krajinách zaregistrujú, dostanú ako lákadlo token kryptomeny Worldcoin WLD.

Kryptomienkový aspekt World ID je dôležitý, pretože kryptomienkové blockchainy môžu ukladať World ID spôsobom, ktorý zachováva súkromie a nemôže byť kontrolovaný ani vypnutý žiadnym jednotlivým subjektom, tvrdí spoluzakladateľ projektu Alex Blania.

Podľa projektu budú účty World ID nevyhnutné v čase generatívnych chatbotov s umelou inteligenciou (AI), ako je ChatGPT, ktoré vytvárajú jazyk veľmi podobný tomu ľudskému. World ID by sa dal použiť na rozlíšenie skutočných ľudí od topánok s umelou inteligenciou on-line. Za chatovacím programom ChatGPT stojí práve laboratórium OpenAI.

Altman agentúre Reuters povedal, že Worldcoin môže tiež pomôcť riešiť, ako bude ekonomiku pretvarovať generatívna umelá inteligencia. „Ľudia budú nadopovaní umelou inteligenciou, čo bude mať obrovské ekonomické dôsledky,“ povedal.

Jedným z príkladov, ktoré sa Altmanovi páčia, je univerzálny základný príjem (UBI - universal basic income), program sociálnych dávok, ktorý zvyčajne prevádzkujú vlády a v rámci ktorého má každý jednotlivec nárok na to, aby dostával platby. Pretože umelá inteligencia „bude vykonávať čoraz viac práce, ktorú teraz vykonávajú ľudia“, Altman verí, že UBI môže pomôcť v boji proti príjmovej nerovnosti. Vzhľadom na to, že účet World ID môžu mať len skutoční ľudia, dal by sa využiť na obmedzenie podvodov pri zavádzaní UBI.

Altman si myslí, že svet s UBI je zatiaľ veľmi vzdialená budúcnosť a že ani on sám nemá jasnú predstavu o tom, aký subjekt by mohol rozdávať peniaze. Projekt kryptomeny Worldcoin ale podľa Altmana kladie základy na to, aby sa táto predstava stala realitou. „My si myslíme, že musíme začať s vecami experimentovať, aby sme prišli na to, čo robiť,“ povedal.