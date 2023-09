Štyri krajiny strednej Európy, ktoré susedia s Ukrajinou, by v prípade víťazstva ruských síl v existujúcom konflikte na Ukrajine čelili výrazne vyšším finančným nákladom, než aký bol objem ich pomoci Kyjevu od začiatku ruskej invázie.

Pre tieto krajiny je tak ekonomicky výhodné pokračovať v podpore Ukrajiny. V najnovšej štúdii to uviedla mimovládna organizácia Globsec. Ide o Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

„Výsledky potvrdzujú to, čo sme si mysleli. Náklady, ktoré dávame na podporu Ukrajiny, sú podstatne nižšie, než aké by vznikli, ak by Rusko vojnu vyhralo alebo keby došlo k zamrznutému konfliktu. Víťazstvo Ukrajiny je pre nás najlacnejší variant,“ povedal novinárom prezident Globsecu Róbert Vass.

Podľa analýzy by ekonomická daň za víťazstvo Ruska na Ukrajine bola pre strednú Európu katastrofálna. Úspech Moskvy by viedol k potrebe zvýšiť vojenské výdavky, k nižším priamym zahraničným investíciám v strednej Európe a k vyšším nákladom na obsluhu štátneho dlhu.

Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko doteraz podľa Globsecu poskytli Ukrajine finančnú, humanitárnu a vojenskú podporu v hodnote približne 5,2 miliardy eur. Organizácia uviedla, že táto suma je deviatou v porovnaní s ročnými nákladmi, ktorým by spomínané štyri krajiny čelili v prípade víťazstva Ruskej federácie.

„Víťazstvo Ruska by nás prinútilo chrániť sa pred nepriateľskými silami, ktoré by mohli priamo susediť s našou krajinou. Zároveň ak by sa vojna priblížila k našim hraniciam, zahraniční investori, kľúčoví pre náš hospodársky rast, by obmedzili svoje investície, zatiaľ čo trhy by boli ochotné regiónu požičiavať len za značne vyššie úroky, ako je to dnes,“ povedal Vass.

Dodal, že byť štátom v prvej línii pre prípad, že by sa Ukrajina dostala do područia Ruska, nie je lacné ani lukratívne.