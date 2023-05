Dokumentárny seriál zo zákulisia Formula 1: Drive to Survive vyrobený v spolupráci medzi Netflixom a Formulou 1 prezradil miliónom ľudí dosiaľ dobre strážené informácie. Napríklad, ako sa zaobchádza s pretekármi, vzťahy medzi manažérmi tímov, miliardárskymi vlastníkmi a sponzormi, ako aj hlavami štátov a kráľovskými rodinami zapojenými do elitných pretekov v motoristickom športe. Denník The Financial Times priblížil niekoľko najdôležitejších pasáží a predstavili štýl riadenia šéfa F1 Stefana Domenicaliho, takisto aj to, ako vedie expanziu seriálu najprestížnejších automobilových pretekov sveta.

V poslednej časti je S. Domenicali konfrontovaný na stretnutí šéfov tímov s Totom Wolffom z Mercedesu a Christianom Hornerom z Red Bullu. Odvekí rivali sa sporia pre nové predpisy o dizajne áut a S. Domenicali zasahuje, aby situáciu upokojil. „Diskusia k tomuto problému bude pokračovať s Medzinárodnou automobilovou federáciou,“ hovorí im. Šéf F1 zdôrazňuje, že pre jeho prácu je dôležité poznať tímových lídrov osobne.

„Čím viac do vecí vidíte, ako sa dejú, tým viac ľuďom rozumiete. Každý z nás je iný, takže to musíte rešpektovať.“ S. Domenicali tvrdí, že má „nulové ego“ a nikdy nekričí. Ako bývalý šéf tímu Ferrari pozná tlaky, ktorým čelia ľudia ako Ch. Horner a T. Wolff, od manažovania víťazných jazdcov, akými sú Max Verstappen a Lewis Hamilton, až po motiváciu inžinierov a aerodynamikov pri konštrukcii najlepších áut.

Zábava pred športom

Formula 1 rýchlo expandovala. Americký vlastník Liberty Media, ktorý v roku 2016 získal F1 za osem miliárd dolárov, prepracoval ekonomickú stratégiu: rovnomernejšie rozdeľuje príjmy medzi tímy, zaviedol limity výdavkov na vývoj áut s cieľom podporiť konkurenciu a zmenil spôsoby, akými sa komunikuje s fanúšikmi na sociálnych sieťach.

F1 bude tento rok v novembri v Las Vegas po prvý raz za štyri desaťročia. Ročné príjmy sa v roku 2022 zvýšili o 20 percent na viac ako 2,5 miliardy dolárov vďaka vyšším poplatkom, ktoré platia promotéri pretekov, zvýšeným mediálnym právam, sponzorstvu a návštevnosti podniku Paddock Club. M. Verstappen vyhral 15 z 22 pretekov v roku 2022. Jeho tím Red Bull má v tejto sezóne viac ako dvojnásobok bodov oproti svojim najbližším súperom.

V prejave na konferencii Financial Times Future of the Car v Londýne minulý týždeň S. Domenicali povedal, že „úplne nesúhlasí“, že F1 uprednostnila zábavu pred športom. „Tento rok musíme povedať pravdu: Red Bull odviedol lepšiu prácu ako ostatní, to je fakt. Bol by som však nerozvážny, ak by som povedal, že šampionát sa skončil,“ povedal publiku. „Nemôžeme zasahovať do výkonnosti tímov.“

Niektorí bývalí zamestnanci, ktorí ho poznajú, hovoria, že S. Domenicali je ta trochu „stará škola“. Uprednostňuje, aby bol personál fyzicky prítomný v kancelárii a cestoval priamo na preteky. Je to náročný program: sezóna trvá od marca do novembra a túto sezónu sa rozšírila na 23 pretekov. Šéf F1 hovorí, že jeho prístupom je zaobchádzať s ľuďmi rovnako, či už s prezidentmi alebo so záhradníkom. „Je to môj štýl, ber alebo nechaj tak.“

Od útleho veku bol pri formule

S. Domenicali sa narodil v Imole. Už v útlom veku mu formula ukázala aj tienistú stránku. Na tamojšom okruhu v roku 1994 zahynul v zákrute Tamburello, ktorá patrila k jedným z najnebezpečnejších v celom seriáli, trojnásobný majster sveta F1 Brazílčan Ayrton Senna. Svoju kariéru začal S. Domenicali vo Ferrari. Mohol sledovať, ako sa nemecký pilot Michael Schumacher postupne stal kráľom seriálu a len s Ferrari získal päť zo svojich siedmich titulov majstra sveta F1. „Naučil som sa, že sám nič nezmôžeš; treba mať dobrý tím, vlastne najsilnejší tím vôbec,“ hovorí Domenicali.

Ako výkonný riaditeľ F1 pomohol presvedčiť Audi, aby sa vrátilo na preteky do roku 2026, keď do hry vstúpia nové pohonné jednotky, ktoré budú efektívnejšie a budú využívať udržateľnejšie palivo. Väčší test jeho presvedčovacích schopností prišiel v marci 2022 pred druhou Veľkou cenou Saudskej Arábie v Džidde, keď raketový útok jemenských povstalcov zasiahol ropný zásobník závodu Saudi Aramco. Dym, ktorý sa valil do vzduchu, bolo vidieť z okruhu. Vystrašení jazdci diskutovali o tom, či budú pretekať alebo nie. „Vidieť taký neuveriteľný tmavý hríb dymu tri kilometre od miesta, kde ste, je emocionálne dosť silné,“ hovorí S. Domenicali.

Napriek kritike zo strany skupín pre ľudské práva sa Saudská Arábia stala pre F1 dôležitým trhom, ktorý je rozhodujúci pre expanziu Liberty Media na Blízkom východe. Štátom vlastnené Saudi Aramco patrí medzi globálnych partnerov F1, čo je najvyšší stupeň sponzorstva v tomto športe. Tímy ako Aston Martin a McLaren majú Arabov „len“ ako sponzorov.