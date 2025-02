SEAT obmedzí výrobu a prepustí približne 1 500 zamestnancov, ak EÚ do marca nezníži dodatočné clo na jeho elektromobily vyrábané v Číne. Od októbra totiž platí španielska dcéra Volkswagenu 20,7 percenta navyše k existujúcemu 10-percentnému clu na model CUPRA Tavascan.

Automobilka už vlani nesplnila finančné ciele. V roku 2025 ju bude nariadenie stáť stovky miliónov eur. SEAT a VW Group pravidelne rokujú s predstaviteľmi EÚ o osude modelu. Španielsky premiér Pedro Sánchez sa obrátil na predsedníčku EK Ursulu von der Leyenovú, keďže v prípade neúspechu hrozí masové prepúšťanie.

Ak sa dodatočné clo nezníži alebo neodstráni už v prvom kvartáli, automobilka vyradí stratový model zo svojej ponuky. To by však situáciu nevyriešilo, keďže SEAT by stále čelil problému, ako bez modelu Tavascan znížiť priemerné emisie flotily a splniť ciele EÚ.