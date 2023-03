SaS pôjde do predčasných parlamentných volieb samostatne. Uviedol to jej líder Richard Sulík s tým, že ich strana je jasná, čitateľná a s dlhoročnými skúsenosťami. Novoohlásenú stranu Demokrati označil za možného partnera.

„Ponúkame stabilitu a skúsenosti, bez korupcie a chaosu. Som presvedčený, že toto osloví dostatočne veľa ľudí," uviedol Sulík. Príliš intenzívne spájanie podľa neho nesie so sebou riziko, že sa pospájajú ľudia, ktorí nevedia spolu fungovať.

Jednotnosť v SaS je, ako tvrdí, dôležitá, ak chcú fungovať po voľbách v parlamente či vo vláde. Sulík priblížil, že na kandidátke SaS budú aj poslanci zo strany OKS. „Táto spolupráca je dlhoročná," doplnil Sulík.

Uviedol, že ak bude strana Demokrati, ktorej je lídrom dočasne poverený premiér Eduard Heger, po voľbách súčasťou parlamentu, tak pre SaS je jedna z partnerov. Zároveň podotkol, že ak by Heger opustil OĽaNO a jeho nová strana by vznikla ešte pred pol rokom, tak by mohol mať funkčnú vládu.

„So štyrmi výkonnými ministrami za SaS," doplnil s tým, že to pripisuje k nerozhodnosti.

Ak bude podľa neho politická situácia v krajine neúnosná, prezidentka Zuzana Čaputová môže vymenovať úradnícku vládu.

„Ja nemám obavu, že by tu teraz mohla nastať nejaká nekontrolovateľná situácia," doplnil. Priblížil, že septembrový termín predčasných volieb je uzavretý a padla tam dohoda.