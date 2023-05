Sankcie západných štátov voči Rusku zasiahli od leta minulého roka aj export ruského zlata. Moskva však podobne ako v prípade ropy prešla na nové vývozné trasy a novodobým centrom pre obchod s ruským zlatom sa stali Spojené arabské emiráty.

Údaje o exporte zlata od útoku Ruska na Ukrajinu vo februári minulého roka ukázali, že SAE doviezli z Ruskej federácie za toto obdobie približne 75,7 tony zlata v hodnote 4,3 miliardy dolárov. Na porovnanie, za rok 2021 doviezla blízkovýchodná krajina iba 1,3 tony ruského zlata.

Za Spojenými arabskými emirátmi skončili Čína a Turecko. Každá z týchto krajín doviezla v období od 24. februára 2022 do 3. marca 2023 z Ruska približne 20 ton zlata. Spoločne sa Spojené arabské emiráty, Čína a Turecko podieľali na exporte zlata z Ruska evidovanom colnými úradmi 99,8 percentami.

Vojna prerušila obchod s ruským zlatom

Krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine mnohé zahraničné banky, logistické spoločnosti a spracovávatelia drahých kovov obchod s ruským zlatom zastavili. To pôvodne smerovalo najmä do Londýna, ktorý je centrom pre obchod a úschovu žltého kovu. Asociácia zastupujúca hráčov na trhu s drahými kovmi (LBMA - London Bullion Market Association) zakázala dovoz zlata z Ruska 7. marca, necelé dva týždne od invázie na Ukrajinu. Do konca augusta už zákaz platil v Británii, Európskej únii, vo Švajčiarsku, v USA, Kanade a Japonsku.

Záznamy o exporte však ukazujú, že ruskí producenti zlata rýchlo našli nové trhy v krajinách, ktoré sankcie voči Rusku nezaviedli, ako sú SAE, Turecko či Čína. Expert na obchod so zlatom v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Louis Maréchal v tejto súvislosti upozornil na riziko pretavovania ruského zlata lokálnymi spracovateľmi. Miestne banky alebo obchodníci ho potom opätovne dodajú na európsky či americký trh. Preto je podľa neho potrebné pohybu ruského zlata venovať náležitú pozornosť.

Produkcia žltého kovu

Poradenská firma Metals Focus odhaduje, že produkcia zlata v Rusku dosiahla v roku 2022 približne 325 ton. Na základe údajov colnej správy, ktoré pre agentúru Reuters poskytol komerčný zdroj, bolo od 24. februára 2022 do 3. marca 2023 vyvezených 116,3 milióna ton. Zvyšok zlata vyprodukovaného v Rusku buď v krajine zostal, alebo sa vyviezol v rámci transakcií, ktoré colné údaje nezahrnujú.

Európske sankcie sa zvyčajne netýkajú zahraničných dcérskych spoločností. To znamená, že európske podniky, ktorých dcéry boli aktívne pri predaji ruského zlata do SAE, Turecka alebo Číny, nemuseli porušiť žiadne zákony, povedal právnik zo spoločnosti Reed Smith v Londýne Tan Albayrak.

Dodávky do Spojených arabských emirátov

Údaje o obchode so zlatom napríklad ukázali, že najväčším obchodníkom s ruským zlatom exportovaným do Spojených arabských emirátov bola firma Temis Luxury Middle East, dubajská dcéra francúzskej logistickej spoločnosti Temis Luxury. Tá sa v období od apríla 2022 do 3. marca 2023 podieľala na dodávkach 15,6 tony ruského zlata v hodnote 863 miliónov dolárov. Firma však tvrdí, že ruské zlato priamo nenakupovala a prijímala iba objednávky na prepravu komodity, pričom zadávatelia objednávok nespadali pod americké sankcie.