Sankcie na export ruskej ropy začínajú prinášať ovocie a dopadať na ruskú ekonomiku, uvádza investigatívny portál istories.media, podľa ktorého Rusko v prvom štvrťroku tohto roka prišlo na tržbách z ropy o 15,6 miliárd dolárov.

Navyše sa nenaplnili obavy, že by ceny ropy kvôli úniovým sankciám na svetových trhoch mohli vystreliť nahor.

Strata 11 miliárd dolárov

Začiatkom decembra minulého roka začal platiť zákaz dovozu ruskej ropy do Európskej únie a krajín G7. Zo zákazu majú výnimku dodávky ropovodom Družba, ktorého južná vetva vedie do Maďarska, na Slovensko a do Českej republiky a severná do Poľska a Nemecka. Paralelne s tým európsky blok zaviedol aj pri ruskej rope cenový strop. Okrem toho od 5. februára nadobudlo platnosť embargo Únie na dovoz ropných produktov.

Jedným z výsledkov týchto opatrení je pokles celkového ruského exportu ropy, vyplýva podľa istories.media z analýzy medzinárodnej expertnej skupiny, ktorú vedie šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak spoločne s bývalým americkým veľvyslancom v Rusku pôsobiacim na Stanfordovej univerzite Michaelom McFaulom. V prvom štvrťroku tohto roka Rusko vyviezlo v priemere 4,3 milióna barelov ropy denne, zatiaľ čo ešte vlani to bolo 4,9 milióna barelov.

V dôsledku toho klesli Rusku v prvom štvrťroku v porovnaní s prvým kvartálom minulého roka tržby z predaja ropy a ropných produktov o 15,6 miliardy dolárov. Za touto stratou je jednak pokles vývozu ropy z Ruska, jednak skutočnosť, že ruská ropa Urals sa predávala lacnejšie ako severomorská ropa Brent, ale aj pokles ceny ropy Brent. Pre priamy vplyv sankcií tak Rusko podľa analytikov prišlo o viac ako 11 miliárd dolárov.

Svetový trh s ropou pritom zostal stabilný, upozorňuje investigatívny web. Vystrelenie cien ropy „až do vesmíru", ako mnohí analytici predpovedali, sa neodohralo. Cena severomorskej ropy Brent bola v prvom štvrťroku tohto roku o 18 percent nižšia ako v minulom roku a v priemere predstavovala 81 dolárov za barel. Ceny ruskej ropy klesli ešte nižšie a v januári a vo februári sa dokonca dostali pod cenový strop 60 dolárov za barel uplatňovaný Európskou úniou.

Žiadosť o sprísnenie sankcií

Rusku sa podarilo čiastočne zmierniť dopady sankcií preorientovaním svojho trhu na východ. Zatiaľ čo na EÚ v prvom štvrťroku pripadalo 19 percent celkového exportu ruskej ropy, vyše 33 percent putovalo na nový trh - do Indie. Najväčší podiel, a to 42 percent, potom pripadal na Čínu.

Aby boli sankcie ešte efektívnejšie, odporúčajú odborníci z vyššie spomenutej medzinárodnej expertnej skupiny prísnejšie kontroly dodržiavania cenového stropu stanoveného EÚ a skupinou G7. Spoločnosti síce nesmú prepravovať do krajín uplatňujúcich strop ropu, ktorú by Moskva predávala nad stanovenou cenou, preukázať to musia ale len na výzvu príslušných orgánov.

Neexistuje tiež garancia, že poskytovatelia služieb spojených s prepravou ropy dostávajú od svojich klientov pravdivú dokumentáciu. Odborníci tiež žiadajú krajiny skupiny G7 a Európsku úniu, aby vykonali audit spoločností prevážajúcich ropu po mori a firiem zaregistrovaných v Hongkongu a Spojených arabských emirátoch, cez ktoré podľa nich putuje mnoho dodávok porušujúcich cenový strop.