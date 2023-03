Samosprávy považujem za kľúčový prvok fungovania nášho štátu. Krízy boli toho úplne jasným dôkazom. Po štvrtkovom stretnutí so starostami okresu Bardejov to povedala prezidentka Zuzana Čaputová. V rámci návštevy regiónu navštívila i Baziliku sv. Egídia na Radničnom námestí a zrekonštruovaný františkánsky kláštor zo 14. storočia.

Hlava štátu debatovala so starostami a zástupcami miestnych samospráv o tom, čo samosprávy trápi. Rozprávali sa aj o energetickej kríze, o schéme kompenzácií nákladov na energie. „Som rada, že sa tie veci pohli trochu dopredu, že schémy, ktoré sa pripravujú pre samosprávy, a finančná pomoc napredujú. Budúci týždeň je ďalšie stretnutie predsedu vlády so samosprávami. Budem sa zaujímať o jeho výsledok, pretože to považujem za potrebné,“ uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Na otázku, čo by pomohlo rozvoju východného Slovenska, odpovedala, že často sa na stretnutiach spomína infraštruktúra a dobudovanie cestného prepojenia. „Každá vláda to má síce v programe, ale v budovaní diaľnic a cestných prepojení sa nám príliš nedarí. Keď som konkrétne v Bardejove, tak pani viceprimátorka ma informovala, že finančné prostriedky, ktoré každoročne plynuli sem na rekonštrukciu pamiatok, boli v poslednom období stopnuté. Je to zrejme veľká škoda, pretože je evidentné na tomto meste, že tie finančné prostriedky boli využívané účelne,“ doplnila Čaputová.

Bardejov prezidentka označila za krásne historické mesto a vyzdvihla starostlivosť samosprávy o kultúrne dedičstvo. „Je to naozaj perla tohto územia Slovenska a pripomínam všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí tu neboli alebo neboli tu dávnejšie, aby sem zavítali, pretože je čo pozerať,“ skonštatovala Čaputová.

Následne prezidentka navštívila súkromnú obuvnícku firmu. Popoludní sa v Prešove stretne so zástupcami samosprávy a absolvuje diskusiu s aktívnymi občanmi. Večer strávi v košickej filharmónii, kde ju bude sprevádzať bývalý prezident SR Rudolf Schuster.