Rusko mesačne vyrába zhruba päťtisíc kamikadze dronov s dlhým doletom. Významnú úlohu zohráva najmä závod Jelabuga pri Kazani. Ten už podľa odhadov za prvých šesť mesiacov roka 2025 vyrobil 18-tisíc dronov.

Okrem dospelých majú v závode pracovať aj tínedžeri vo veku od 15 rokov, ktorí ukončili deviaty ročník základnej školy. Väčšina z nich študuje na neďalekej technickej škole, uviedol portál Euronews s odvolaním sa na video zdieľané televíznou stanicou ruského ministerstva obrany.

Na jednom zo záberov skladajú študenti a dospelí zamestnanci za pásom čierne drony Geran-2. Ide o ruskú verziu iránskeho dronu Shahed. Na inom zábere je vidieť transparent s nápisom „Kurčatov, Koroľov a Stalin žijú vo vašej DNA“.

Igor Kurčatov je známy sovietsky fyzik, otec sovietskeho jadrového programu. Sergej Koroľov bol sovietsky raketový inžinier a vedúci sovietskeho vesmírneho programu.

Vo videu takisto zaznelo, že ruský prezident Vladimir Putin počas návštevy závodu Jelabuga navrhol, aby sa podobný model prevádzok začal budovať po celej krajine, aby Rusko znížilo závislosť od iránskych dovozov.

“Kurchatov, Korolyov and Stalin live in your DNA.” Russian military TV showcases the giant Shahed drone production plant in Tatarstan, boasting that children after 9th grade are working there to help kill Ukrainians. pic.twitter.com/j7rbiFy9On