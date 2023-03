Rusko by sa podľa informácií Bieleho domu mohlo pokúsiť získať zbrane zo Severnej Kórey výmenou za potraviny. Podľa agentúry Reuters to vo štvrtok povedal bezpečnostný hovorca Bieleho domu John Kirby. USA majú podľa neho podozrenie, že takýto obchod by sa mohol uskutočniť.

Rusko už trinástym mesiacom vedie vojnu proti susednej Ukrajine a v bojoch prichádza o značné množstvo vojenskej techniky. V snahe nahradiť zásoby zbraní a munície sa Rusko obracia na jemu spriaznené štáty, ktoré aj pre vojnu na Ukrajine čelia diplomatickému a ekonomickému tlaku západných krajín. Takouto krajinou je napríklad Irán, ktorý Rusku poskytuje bezpilotné lietadlá Šáhed.

Biely dom už v minulosti informoval, že KĽDR poskytla zbrane a muníciu ruskej žoldnierskej wagnerovej skupine, ktorá ruskú armádu v bojoch na Ukrajine významne podporuje.

Americký minister zahraničia Antony Blinken minulý mesiac varoval, že dodávky zbraní do Ruska zvažuje aj Čína. Čínske firmy podľa nedávneho zistenia serveru Politico do Ruska poslali tisíc pušiek aj ďalšie vybavenie, ktoré môže byť použité na bojové účely. Neexistujú však dôkazy, že by dodávku posvätila čínska vláda, hoci jedna z firiem bola podľa Politica napojená na vládu v Pekingu.