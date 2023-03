Rusko by mohlo žiadať náhradu škôd spôsobených minuloročnými výbuchmi na plynovodoch Nord Stream. Podľa agentúry Reuters o tom v pondelok informovala agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na ruského diplomata, ktorý zároveň uviedol, že ďalšia budúcnosť týchto projektov zostáva nejasná.

Každý z plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 pozostáva z dvoch potrubí určených na dodávku ruského plynu po dne Baltského mora do Nemecka. Tri zo štyroch potrubí boli v septembri minulého roka poškodené výbuchom, nepoškodené zostalo iba jedno potrubie plynovodu Nord Stream 2. Tento plynovod sa však ani nedostal do prevádzky, keďže Berlín tesne pred inváziou Ruska na Ukrajinu nevydal na to povolenie.

Nevysvetlené výbuchy Moskva označila za akt medzinárodného terorizmu, informuje TASR.

„Nevylučujeme, že neskôr nastolíme otázku kompenzácie škôd v dôsledku výbuchov plynovodov Nord Stream," povedal v rozhovore pre tlačovú agentúru Dmitrij Biričevskij, vedúci odboru hospodárskej spolupráce ruského ministerstva zahraničných vecí.

Nepovedal, od koho bude Rusko žiadať náhradu škody v súvislosti s incidentmi na plynovodoch, ktoré mali kapacitu prepraviť ročne 110 miliárd kubických metrov plynu.

Biričevskij dodal, že budúcnosť plynovodov nie je jasná. Citoval však stanovisko odborníkov, podľa ktorých by sa poškodené vedenia mohli obnoviť.

Kremeľ nedávno uviedol, že je na všetkých akcionároch, aby rozhodli o tom, či by sa mali plynovody Nord Stream zakonzervovať.

Zdroje oboznámené s týmito plánmi minulý týždeň pre agentúru Reuters uviedli, že poškodené plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ktoré vybudovala ruská štátom kontrolovaná spoločnosť Gazprom, by mali byť zapečatené a zakonzervované, keďže nateraz neexistujú žiadne plány na ich opravu alebo opätovné sprevádzkovanie.

Biričevskij v rozhovore konštatoval, že západné krajiny sa stavajú proti Ruskom pripravenému návrhu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, v ktorom sa nalieha na nezávislé medzinárodné vyšetrovanie výbuchov na plynovode Nord Stream.

„Napriek tomu máme v úmysle naďalej trvať na komplexnom a otvorenom medzinárodnom vyšetrovaní za povinnej účasti ruských zástupcov," zdôraznil Biričevskij.