Pred vyše rokom, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu, ruská centrálna banka prudko zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu z vtedajších 9,5 percenta na 20 percent. Cieľom bolo zmiernenie rizík, ktoré invázia a s ňou západné sankcie predstavovali pre ruský finančný sektor. Po stabilizovaní situácie v neskoršom období centrálna banka kľúčovú úrokovú sadzbu postupne znižovala, pričom naposledy ju zredukovala v polovici septembra. Od apríla ju znížila celkovo o 12,5 percentuálneho bodu.

Vo februári sa miera inflácie v Rusku spomalila na 11 percent z januárovej úrovne 11,8 percenta. Februárový rast spotrebiteľských cien bol tak najslabší od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. Banka však poukazuje na rastúce inflačné riziká spôsobené zhoršujúcim sa vývojom zahraničného obchodu, zvyšujúcimi sa výdavkami zo štátneho rozpočtu a nepriaznivou situáciou na trhu práce.

Analytici z Tinkoff Investment v tejto súvislosti uviedli, že na ďalších zasadnutiach centrálnej banky počítajú so zvyšovaním hlavnej úrokovej sadzby. Do konca roka by sa podľa nich mala dostať zhruba na 8,5 percenta. Najbližšie zasadnutie ruskej centrálnej banky je naplánované na 28. apríla.