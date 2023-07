Prechod na obnoviteľnú energiu neprebieha dostatočne rýchlo. Obmedzenie produkcie ropy a plynu by preto bolo „nebezpečné a nezodpovedné“, povedal pre BBC šéf energetického gigantu Shell Wael Sawan. Trvá na tom, že svet stále „zúfalo potrebuje ropu a plyn“.



Varoval, že zvýšený dopyt z Číny a studená zima v Európe by mohli opäť vytlačiť ceny energií aj účty domácností smerom nahor.



Sawanove názory sú v rozpore s vyhláseniami klimatických vedcov, ktorí tvrdia, že plán Shell pokračovať v súčasnej ťažbe ropy do roku 2030 je nesprávny. Profesorka Emily Shuckburghová z University of Cambridge zdôraznila, že firmy ako Shell by sa mali zamerať na urýchlenie prechodu na zelené energie, „a nie pokúšať sa naznačovať, že pre najzraniteľnejších v spoločnosti je akýmkoľvek spôsobom najvhodnejšie predĺženie používania ropy a plynu“.



Generálny tajomník OSN António Guterres nedávno vyhlásil, že investície do novej ťažby ropy a plynu sú „ekonomické a morálne šialenstvo“. W. Sawan na margo toho povedal: „Pri všetkej úcte, nesúhlasím.“ Dodal, že nebezpečné a nezodpovedné by bolo zníženie produkcie ropy a zemného plynu, v dôsledku čoho by životné náklady opäť začali stúpať.

Vážne záväzky

Svet sa usiluje o zbavenie sa fosílnych palív v prospech ekologickejších alternatív. Svetoví lídri sa zaviazali, že v tomto storočí zabránia zvýšeniu teploty Zeme o viac ako 1,5 stupňa Celzia. Európska komisia vlani naznačila, ako by EÚ mohla urýchliť svoj prechod na zelenú energiu, aby ukončila závislosť od ruskej ropy a plynu. Mnohé krajiny však nemajú infraštruktúru na prechod na udržateľnejšie formy energie. Príkladom sú chudobnejšie krajiny ako Pakistan a Bangladéš, ktoré si nemohli dovoliť dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG). Namiesto toho boli presmerované do severnej Európy.



„Vyvážali LNG z týchto krajín a tamojšie deti museli pracovať a študovať pri sviečkach,“ nechal sa počuť W. Sawan. „Ak máme prejsť (na zelené energie), musí to byť prechod spravodlivý, ktorý nebude fungovať len pre jednu časť sveta,“ dodal.



Šéfka klimatickej politiky v globálnom vedeckom a politickom inštitúte Climate Analytics Claire Fysonová mu však oponuje: „Myšlienka, že ide o voľbu medzi našou závislosťou na fosílnych palivách alebo prácou pri sviečkach, je hrubým skreslením reality, keď viem, že obnoviteľné zdroje sú čistejšie, lacnejšie a lepšie pre verejné zdravie,“ myslí si C. Fysonová.



Pridáva sa aj šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku Fatih Birol, ktorý povedal, že „ak to vlády myslia s klimatickou krízou vážne, odteraz už nebudú možné žiadne nové investície do ropy, plynu a uhlia“.