Prvenstvo dolára bolo pravidelne spochybňované, a napriek tomu pretrvávalo, pretože používanie najrozšírenejšej meny pri obchodovaní je prevažne výhodné, píše portál The Economic Times.

Obchod s ropou v Indii je v súvislosti so sankciami a vojnou na Ukrajine zatiaľ najvýraznejším dôkazom prechodu na iné meny, čo by mohlo mať trvalé následky.

Krajina je v rebríčku svetových dovozcov ropy na treťom mieste. Rusko sa stalo jej hlavným dodávateľom po tom, ako sa Európa vzdala moskovských dodávok po ruskej invázii na Ukrajinu.

Po tom, ako koalícia, ktorá sa postavila proti vojne, 5. decembra uvalila na Rusko cenový strop na ropu, indickí odberatelia platili za väčšinu ruskej ropy v iných ako dolárových menách vrátane dirhamu Spojených arabských emirátov. Najnovšie údajne ropu vyplácajú aj v ruskom rubli, uviedli viaceré zdroje z oblasti obchodu s ropou a bankovníctva.

Zdroje dodali, že za posledné tri mesiace sa uskutočnili transakcie v celkovej hodnote niekoľkých stoviek miliónov dolárov, čo je zmena, o ktorej sa predtým neinformovalo.

Skupina G7, Európska únia a Austrália sa koncom minulého roka dohodli na obmedzení cien s cieľom zakázať lodnej doprave obchodovať s ruskou ropou, pokým sa nebude predávať za vynútenú nízku cenu, aby Moskva prišla o finančné prostriedky na svoju vojnu.

Niektorí obchodníci so sídlom v Dubaji a ruské energetické spoločnosti Gazprom a Rosnefť sa snažia získať nedolárové platby za určité druhy ruskej ropy, ktoré sa v posledných týždňoch predávali nad hranicou 60 dolárov za barel.

Tento obchod predstavuje len malý podiel na celkových predajoch Ruska do Indie a nezdá sa, že by porušovali sankcie, ktoré by podľa amerických predstaviteľov a analytikov mohli obchádzať nezápadné služby, ako je ruská lodná doprava a poisťovníctvo.

Niektoré z týchto transakcií podporili tri indické banky, keďže sa Moskva snaží eliminovať doláre v obehu svojho hospodárstva a obchodníci sa snažia vyhnúť sankciám.

Platiť v dirhamoch by však už čoskoro mohlo byť oveľa namáhavejšie. Platby za ruskú ropu v tejto mene by mohli byť zriedkavejšie, keďže Spojené štáty a Veľká Británia minulý mesiac pridali Moskvu a ruskú banku MTS so sídlom v Abú Zabí na zoznam ruských finančných inštitúcií, na ktoré sa vzťahujú sankcie.

Jeden z indických rafinérskych zdrojov uviedol, že väčšina ruských bánk od vojny čelí sankciám, ale indickí zákazníci a ruskí dodávatelia sú odhodlaní naďalej obchodovať s ruskou ropou.

„Ruskí dodávatelia si nájdu iné banky na prijímanie platieb,“ uviedol zdroj pre agentúru Reuters. „Vláda od nás nepožaduje, aby sme prestali nakupovať ruskú ropu, takže dúfame, že sa nájde alternatívny platobný mechanizmus v prípade zablokovania súčasného systému.“

Platenie za ropu v dolároch je už desaťročia takmer bežnou praxou. Pre porovnanie, podľa januárových údajov platobného systému SWIFT je podiel tejto meny na celkových medzinárodných platbách oveľa nižší a predstavuje 40 percent.

Daniel Ahn, zamestnanec Medzinárodného centra Woodrowa Wilsona pre vedcov, tvrdí, že sila dolára je neporovnateľná, ale sankcie by mohli podkopať finančné systémy západu a zároveň by neviedli k vytýčenému cieľu.

„Krátkodobé úsilie Ruska pokúsiť sa predávať tovar výmenou za iné meny ako dolár nie je skutočnou hrozbou pre západné sankcie," povedal.

Cenové stropy ruka v ruke s embargom EÚ na dovoz ruskej námornej ropy zavŕšili rok zákazov a sankcií vrátane vylúčenia Ruska z globálneho platobného systému SWIFT. Zmrazená bola približne polovica zlatých a devízových rezerv, ktoré predstavovali hodnotu takmer 640 miliárd dolárov.

V reakcii na to Rusko vyhlásilo, že bude požadovať platby za svoju energiu v mene „priateľských“ krajín a minulý rok nariadilo „nepriateľským“ štátom EÚ, aby platili za plyn v rubľoch.

Keďže boli platby blokované alebo oneskorené, aj keď neporušovali žiadne sankcie, sa doláre stali pre ruské firmy potenciálne „toxickým aktívom“, uviedla nezávislá analytička a bývalá poradkyňa v Bank of Russia Alexandra Prokopenko.

„Rusko zúfalo potrebuje obchodovať so zvyškom sveta, pretože je stále závislé od svojich príjmov z ropy a plynu, takže skúša všetky možnosti, ktoré má. Pracujú na vybudovaní priamej infraštruktúry medzi ruským a indickým bankovým systémom,“ dodala.

Najväčší indický veriteľ indickej nadnárodnej banky, State Bank of India, má v Rusku nostro účet, inak povedané účet v cudzej mene. Podobne si mnohé ruské banky otvorili účty v indických bankách, aby uľahčili obchodovanie.