Britský miliardár a zakladateľ firmy Virgin Group Richard Branson verí, že cesty do vesmíru môžu byť pre našu planétu prospešné. Reagoval tak napríklad na princa Williama či zakladateľa Microsoftu Billa Gatesa, ktorých tento typ cestovania až tak nenadchol. Podľa nich musí ľudstvo venovať pozornosť skôr riešeniu problémov dole na Zemi.

Branson s nimi súhlasí, no argumentuje, že cesta do vesmíru mu otvorila dvere k mnohým vplyvným osobám. „Dokážem zavolať komukoľvek na svete, poradiť si s byrokraciou a postarať sa o to, že sa veci vyriešia,“ pochválil sa miliardár.

Cesty do vesmíru sú podľa neho pre Zem nesmierne dôležité a ľudstvo by v nich malo pokračovať. Ich vplyv na životné prostredie sa však v posledných rokoch stal témou mnohých vášnivých diskusií. Národný úrad Spojených štátov pre oceány a atmosféru (NOAA) v júni 2022 uverejnil správu, v ktorej varoval, že „výrazný nárast letov do vesmíru môže poškodiť ochrannú ozónovú vrstvu“ Zeme.

Branson za svoje cesty do vesmíru dlhodobo čelí kritike. Miliardár tvrdí, že boj proti zmene klímy patrí medzi jeho priority. Mnohí tvrdia, že jeho činy hovoria opak. „Virginu a jeho konkurentom sa z hľadiska emisií uhlíka podarilo dramaticky znížiť environmentálny vplyv vesmírnych letov,“ obhajoval sa miliardár počas rozhovoru pre BBC.