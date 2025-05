Ministerstvo zdravotníctva spustí od 1. júla pilotnú prevádzku nového katalógu zdravotných výkonov pre prvých päť odborností. Na projekt vyčlení päť miliónov eur, informoval minister Kamil Šaško.

Katalóg zdravotných výkonov pripravuje rezort spolu so zdravotnými poisťovňami a ambulantnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. „Cieľom je vyhodnotiť reálnu náročnosť zdravotných výkonov, ako aj ich trvanie, zložitosť a to, kto výkon realizuje,“ priblížil Šaško s tým, že by mal priniesť zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v regiónoch a zníženie čakacích lehôt.

Výber ambulantných poskytovateľov, ktorí budú do pilotného projektu zapojení, je v kompetencii zdravotných poisťovní. Potrvá šesť mesiacov, počas ktorých chce rezort získať reálny obraz o jednotlivých výkonoch vo vybraných odbornostiach.