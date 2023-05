Ministerstvo zdravotníctva SR aktuálne nevidí dôvod na vyhlásenie konkurzu Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Vyplýva to z vyjadrenia rezortu. Reagoval tak na výsledky hospodárenia štátnej poisťovne.

„Rozpracúvávame a analyzujeme dostupné dáta, aby sme zistili a posúdili reálny stav, pričom po zohľadnení ďalších očakávateľných výsledkov VšZP v priebehu ďalších mesiacov tohto roka rezort aktuálne nevidí dôvod na vyhlásenie konkurzu. Prvý kvartál tohto roku končili všetky zdravotné poisťovne so stratou, čo neznamená, že budú končiť kalendárny rok so stratou štyrikrát vyššou, ako je strata v prvom štvrťroku,“ priblížil komunikačný odbor rezortu.

„Hospodárenie je súčasťou pravidelných stretnutí Ministerstva zdravotníctva SR s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), Ministerstvom financií SR či Útvarom hodnoty za peniaze a ďalšími relevantnými inštitúciami,“ ozrejmilo.

Rezort podotkol, že s partnermi intenzívne hľadá riešenia, ktoré by zaviedli do systému zdravotného poistenia poriadok, a aby sa platby za zdravotnú starostlivosť poistencov riešili objektívne a spravodlivo systémom DRG. Súhlasí tiež s viacerými návrhmi ÚDZS, no mnohé si podľa neho vyžadujú legislatívne zmeny, ktoré už budú agendou novej vlády.

Zdravotné poisťovne vykázali podľa ÚDZS ku koncu marca stratu 69 miliónov eur, príčiny sú rozdielne. Strata VšZP predstavovala 50,2 milióna eur, vlani skončila v strate 153,8 milióna eur. Verejné zdravotné poistenie si podľa predsedníčky úradu Renáty Bláhovej vyžaduje zásadné zmeny.