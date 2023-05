O primeranosti marží na pohonné látky by sa malo začať zaujímať Ministerstvo hospodárstva SR. Myslia si to analytici z Dáta bez pátosu. Podľa analytikov by mal minister hospodárstva zavolať Protimonopolný úrad SR kvôli prešetreniu primeranosti marží predajcov palív u benzínov a nafty na slovenských čerpacích staniciach. „Benefitujeme z ruskej ropy, z lacných energií z Ruska a u nás sú z okolitých krajín najdrahší benzín aj nafta,“ upozornili na sociálnej sieti analytici.

Na slovenských pumpách mali podľa analytikov za ostatný týždeň dokonca ako v jedinej krajine zdražieť obe palivá. „U všetkých susedov, v Rakúsku, Poľsku, Česku a v Maďarsku palivá zlacneli. Ideme v protismere a pridávame,“ konštatovali analytici, podľa ktorých by sme sa potom nemali čudovať, že máme najvyššiu infláciu v eurozóne u tovarov, u služieb a hlavne u potravín.

„Za tri roky ani jedna správa o šetrení primeranosti marží na palivách na čerpačkách. Len správy o rekordných výsledkoch rafinérií v okolí a hlavne tej v Maďarsku a vo Vlčom hrdle. Asi by sme si zaslúžili počuť aj niečo iné,“ uzavreli analytici.