Zmena pracovného prostredia môže byť pre človeka výrazným impulzom. Obzvlášť, ak je novým prostredím malebná historická talianska dedinka.

Práve taká je Ollolai, obec nachádzajúca sa na Sardínii, ktorá pred časom spustila špeciálny program pre takzvaných digitálnych nomádov z celého sveta. Tí sa sem môžu na tri mesiace presťahovať a zadarmo bývať, píše CNBC.

Vzkriesenie dediny

Malá dedina so zhruba 1 300 obyvateľmi sa preslávila už v roku 2018, keď za jedno euro ponúkala na predaj rozpadajúce sa domy v historickej štvrti. „Bol to úspech – domy kúpilo a opravilo veľa ľudí zo zahraničia,“ povedal tamojší starosta Francesco Columbu. „Teraz sme investovali do vysokorýchlostného internetu, spustili projekt ,Pracuj z Ollolai‘, a chceme z našej dediny vytvoriť miesto pre digitálnych nomádov,“ doplnil.

Radnica na projekt vyčlenila sumu 20-tisíc eur, vďaka ktorej bude schopná počas nasledujúcich dvoch rokov hostiť tridsiatku pracovníkov z celého sveta. Z nej budú pokryté nájmy domov, poplatky za energie či miestne dane. Jediná vec, za ktorú si musí pracovník – nomád zaplatiť sám, je doprava, aby sa do Ollolai mohol dostať.

Zadarmo, ale s podmienkou

Šťastlivci, ktorých do projektu vyberú, však musia nejakým spôsobom dedine čosi vrátiť. Nech už sa ľudia, ktorí sem prídu, venujú čomukoľvek, či už sú to technológie, médiá, financie, nehnuteľnosti, architektúra, spisovateľstvo, hudba alebo veda, mali by byť schopní na konci svojho pobytu Ollolai kultúrne obohatiť.

„Nie je to dovolenka zadarmo. Záujemcovia musia byť digitálnymi nomádmi a pred odchodom po sebe niečo zanechať – esej, výskum, dokument, prípadne hostenie konferencie,“ opísala podmienky projektu vedúca miestnej kultúrnej asociácie Sa Mata Veronica Matta.

Prvá digitálna nomádka

Prvou digitálnou nomádkou, ktorú sardínska dedinka privítala, je 39-ročná Clarese Partisová z amerického Los Angeles, pracujúca ako softvérová dizajnérka. „Cestujem posledné dva roky, naposledy som bola na Zanzibare. Keď sa naskytla príležitosť prísť do Ollolai, využila som ju. Cítila som, že potrebujem zmenu,“ prezradila.

Pokojnú dedinku s čerstvým vzduchom v srdci prírody, obklopenú horami a plážami, si pochvaľuje. Ako sama tvrdí, pohľad z okna na údolie a lesy jej dáva inšpiráciu do ďalšej práce. Rovnako si obľúbila aj miestnych ľudí. „Ľudia sú tu láskaví a otvorení. A nie je to preto, že sa vám snažia niečo predať,“ povedala Partisová.

Jej typický deň sa začína rannou jogou a meditáciou, pokračuje prácou a končí potulkami po okolí, na ktorých si užíva ticho a nové výhľady. Partisová zatiaľ plánuje v Ollolai zostať mesiac s tým, že si pobyt možno predĺži. Pred odchodom plánuje odprezentovať, čo znamená byť digitálnym nomádom – vo všeobecnosti a predovšetkým v Ollolai.