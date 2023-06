Ruský prezident Vladimir Putin predĺžil do konca tohto roka platnosť zákazu dodávok ropy do krajín uplatňujúcich cenový strop na ruskú ropu. Vyplýva to podľa médií z dekrétu, ktorý zverejnila ruská vláda na svojej internetovej stránke.

Zákaz vstúpil do platnosti začiatkom februára s tým, že bude zatiaľ platiť päť mesiacov. Moskva týmto krokom reagovala na dohodu skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7, Európskej únie a Austrálie, ktoré vlani od 5. decembra zaviedli maximálnu cenu 60 dolárov za barel ruskej ropy prepravovanej po mori.

V prípade prekročenia tohto limitu je zakázané ropu prevážať a poisťovať jej prepravu.

Cenový strop je súčasťou reakcie západných krajín na útok ruských vojsk na Ukrajinu.