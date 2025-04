Zatiaľ čo sa pozornosť Európy sústreďuje na Ukrajinu, v západnom Balkáne sa potichu zvyšuje napätie. Britský minister zahraničných vecí David Lammy upozornil, že ruský prezident Vladimir Putin sa môže snažiť tento vývoj využiť. Zvyšovanie nestability v regióne by podľa Londýna mohlo viesť k ešte väčšiemu geopolitickému napätiu – a to priamo na prahu Európskej únie.

„Putinovi vyhovuje, ak je región nestabilný, ak sú krajiny západného Balkánu napäté, ľudia frustrovaní, a ak môže viesť kybernetickú a hybridnú vojnu. To je jeho cieľ,“ povedal D. Lammy podľa Politico.

Šesť štátov západného Balkánu – Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Severné Macedónsko a Srbsko – sa usiluje o vstup do EÚ. Tento proces je zdĺhavý a často podmienený geopolitickými faktormi. Británia presadzuje, aby sa všetkých šesť štátov v regióne pripojilo k EÚ, čím by sa zabránilo ruskému vplyvu.

Britský šéf diplomacie zdôraznil, že napriek autoritatívnym tendenciám, spolupráci s Moskvou a neuznávaniu Kosova Srbsko stále túži vstúpiť do EÚ. No v regióne prebieha boj medzi dvoma víziami: jednou je demokratická Európa, druhou oligarchický model s korupciou, štátnou kontrolou a autoritárstvom.

Veľká Británia, ale aj viaceré členské štáty EÚ sa obávajú, že Kremeľ sa bude snažiť využiť dlhodobé napätie medzi Srbmi, Albáncami, Bosniakmi či Chorvátmi a prehlbovať konflikty. Takýto scenár by mohol zabrániť integrácii regiónu do EÚ, oslabiť európske väzby a posilniť ruský vplyv v srdci Balkánu. Západný Balkán je druhým hotspotom Európy, varujú Briti. „Bola by chyba, ak by sme z neho spustili zrak,“ uviedol D. Lammy.