V zdravotníctve chýbajú všeobecní lekári, pediatri, či špecialisti. Ako však hovorí lekár Bratislavského kraja Tomáš Szalay – peniaze by aj boli, no nie sú ľudia. V ambulanciách často pracujú odborníci tesne pred dôchodkom. Treba preto motivovať mladých ľudí či uľahčiť výchovu všeobecných lekárov.

Tí čo ordinujú, majú aj nad 60 rokov

Ako uviedol portál Dnes24, s nedostatkom ambulantných lekárov zápasí aj Nitriansky samosprávny kraj. Mnohí z tých, ktorí ešte ordinujú, majú nad 60 rokov.

Krajská poslankyňa a lekárka Monika Kolejáková pre regionálny portál objasnila, že o 671 508 oby­vateľov v Nitrianskom samosprávnom kraji by sa malo starať 319 obvodných lekárov pre dospelých. „K júnu minulého roka nám do tohto počtu chýbalo 67 lekárov, čo je jedna pätina,“ vysvetlila.

Napríklad, v celom Komárňanskom okrese zostal len jeden alergológ na tisícky pacientov. O probléme informoval ešte v auguste minulého roka spravodajský portál RTVS.

V jedinej alergologicko-imunologickej ambulancii v celom Komárňanskom okrese v lete spravovali 18-tisíc kariet pacientov.

Nakoľko v tom čase odišla do dôchodku posledná detská alergologička, lekárka musela prijímať dospelých aj deti, pričom ich objednáva aj mimo ordinačných hodín. Aj napriek tomu však musela mnohých odmietnuť.

V Púchove alergológa nemajú

V súvislosti s nedostupnosťou alergológov je situácia kritická aj na Považí. V Okresoch Považská Bystrica a Púchov je podľa informácií denníka Sme na 100-tisíc obyvateľov jediná ambulancia v odbore alergológia a imunológia, konkrétne v považskobystrickej nemocnici.

Púchovský okres tak nemá ani jednu ambulanciu so špecializáciou na alergie.

„Trenčiansky samosprávny kraj nemá zákonnú možnosť vyriešiť situáciu s nedostatkom lekárov. Problémom je kritický nedostatok špecialistov v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia,“ vyjadrila sa Lenka Kukučková, hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Trvá tak dlhé mesiace, kým sa pacientovi podarí nájsť alergológa, ktorý je ochotný prijať ho. Často sa však ľuďom dostáva odpoveď, že nových pacientov neprijímajú a hľadanie lekára sa stáva behom na dlhú trať.

„Obvolala som sedem ambulancií a všade som dostala rovnakú odpoveď. Nových pacientov neprijímajú, nech to skúsim inde alebo si mám zavolať o pol roka, ak nikoho nezoženiem. Ak by ma nejakým zázrakom, napríklad v Žiline alebo v Trenčíne objednali, znamená to pre mňa množstvo komplikácií. Nehovoriac o tom, že pol roka čakať je hrozné a je to len ďalšia neistota,“ uviedla pre denník Sme Daniela Petríková z Púchova.

Situácia je nezvládnuteľná

Marián Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov SR sa pre RTVS vyjadril, že podobných prípadov môže byť v budúcnosti viac.

„Upozorňujeme na to ministerstvo zdravotníctva aj financií, že táto situácia je nezvládnuteľná a týchto prípadov bude len pribúdať,“ povedal Marián Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov SR.

Predísť okresom s jedným, alebo žiadnym alergológom by sa podľa analytikov dalo určením minimálnej siete špecialistov nie pre celé Slovensko a kraje, ako je to doteraz, ale pre jednotlivé okresy.