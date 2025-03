Ani podpora od amerického prezidenta Donalda Trumpa nebude Elonovi Muskovi stačiť na to, aby zastavil klesajúce predaje a akcie Tesly, píše Economist. Keď šéf Bieleho domu dosadil miliardára na čelo Úradu pre efektívnosť vlády (DOGE), investori sa radovali. Mysleli si, že E. Muskova novonadobudnutá politická funkcia bude Tesle prospievať. Trhová hodnota automobilky krátko nato, v decembri 2024, vskutku dosiahla rekordných 1,5 bilióna dolárov.

Odvtedy ale E. Muskove úzke vzťahy s D. Trumpom robia Tesle iba problémy. Nespokojným Američanom sa nepáčia nové opatrenia z dielne DOGE vrátane masového prepúšťania štátnych zamestnancov a svoj hnev si ventilujú práve na automobilke. Nesúhlas s E. Muskovou činnosťou vyjadrili napríklad ničením predajní Tesla či podpálením jednej z jej nabíjacích staníc.

Miliardárova politická činnosť však vysvetľuje problémy Tesly len čiastočne. Predaje klesali už predtým, než sa pustil do likvidácie amerického verejného sektora. Z automobilky sa totiž stalo niečo, čo Philippe Houchois z investičnej banky Jefferies nazýva „neochotným výrobcom".

Dôkazom je, že Tesla sa z hľadiska životaschopnosti spolieha prevažne na predaje dvoch modelov – 3 a Y. Globálne giganty ako Toyota majú v ponuke oveľa viac vozidiel, vďaka čomu dokážu uspokojiť viaceré segmenty trhu. V októbri 2024 sa E. Musk dokonca rozhodol nespustiť predaj lacnejšieho „Modelu 2“. Namiesto toho ide pozornosť venovať robotickým taxíkom a humanoidným robotom.

Hodnota Tesly sa tak už dávno neodvíja od bežných faktorov. Analytici sa pozerajú skôr na schopnosť E. Muska revolucionizovať každý biznis, do ktorého sa pustí. Šéf Tesly sebavedomo tvrdí, že robotaxíky a roboty spravia z Tesly „tú najhodnotnejšiu spoločnosť na svete“. Práve v tejto všestrannosti spočíva ďalší problém automobilky. E. Musk sa venuje všetkému, no ničomu na sto percent. Miliardár sám uznal, že mu to začína prerastať cez hlavu. Podľa vlastných slov čelí „veľkému problému“, keďže musí naraz riadiť Teslu či SpaceX a zároveň pracovať pre americkú vládu.