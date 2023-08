Zamestnancom by sa nemali zvyšovať príplatky za prácu v noci či cez víkend podľa toho, ako stúpa minimálna mzda na Slovensku. Žiada to Asociácia priemyselných zväzov a dopravy. To, že sa tieto príplatky od začiatku júna opätovne naviazali na minimálnu mzdu, považuje za porušenie dohody sociálnych partnerov uzavretej počas vlaňajšieho rokovania o minimálnej mzde. Príplatky pre zamestnancov za prácu v neštandardnom čase by sa podľa zamestnávateľov mali opäť určiť fixnou sumou.

„Opätovné napojenie príplatkov na výšku minimálnej mzdy považujeme za porušenie dohody sociálnych partnerov, ktorá má byť bezvýhradne akceptovaná, a to každou politickou entitou,“ uviedla asociácia. Tento krok podľa zamestnávateľov robí systém opätovne nepredvídateľným a zvýšil im náklady. V tomto roku stúpli náklady v súkromnom sektore o 70 miliónov eur a vo verejnom sektore o 20 miliónov eur, v budúcom roku to bude o ďalších 180 miliónov eur. „Slovensko poskytuje oproti iným krajinám viac typov príplatkov a často aj vo vyššom percente,“ upozorňuje Asociácia priemyselných zväzov a dopravy.

Za prácu v sobotu, nedeľu a v noci zarobia zamestnanci od júna viac. Príplatky za prácu v neštandardnom čase, ktoré boli v Zákonníku práce stanovené pevnou sumou, sa totiž od začiatku júna opätovne naviazali na minimálnu mzdu. Zmenu zaviedla novela Zákonníka práce od poslancov za stranu Smer-SD Martina Nemkyho a Borisa Suska.

Základná suma príplatku za prácu v sobotu do konca mája dosahovala 1,79 eura za každú hodinu práce. Po novom opäť tvorí najmenej 50 percent minimálnej hodinovej mzdy, teda 2,01 eura. Základná výška príplatku za prácu v nedeľu od 1. júna stúpla z 3,58 eura na 4,03 eura za každú odpracovanú hodinu. Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vykonávanú medzi 22:00 a 6:00 do konca mája dosahovalo 1,43 eura za hodinu. Od začiatku júna sa základná suma príplatku za nočnú prácu zvýšila na 1,61 eura, čo tvorí 40 percent z minimálnej hodinovej mzdy.